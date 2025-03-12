全英羽賽／化解李卓耀6賽末點 李佳豪苦戰三局晉級16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽今天展開32強賽程，其中我國男單好手李佳豪今天遭遇香港李卓耀，在歷經67分鐘的苦戰並化解對手6個賽末點後，最終就以21：16、16：21、25：23勝出，挺進到16強賽。

世界排名第22名的李佳豪，去年首度站上全英公開賽舞台，最終在首輪就敗給印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），至於李卓耀今年1月曾在超級750的印度公開賽闖進到決賽，雙方過去曾在2023年德國公開賽交手，當時由李卓耀以直落二勝出。

雙方相隔2年多再度碰頭，李佳豪今天首局也打出絕佳開局，在攻守兩端都能成功牽制李卓耀，局中就拉開差距，以21：16先下一城，第二局李佳豪在前段也一路保持領先，但在15：12時，卻被李卓耀拉出一波7：0攻勢逆轉，由李卓耀以21：16扳平戰局。

在體力出現下滑的情況下，李佳豪在決勝局也陷入苦戰，在16：19時李佳豪卻出現致命網前失誤，讓李卓耀取得4個賽末點，但在沒有退路的情況下，李佳豪連續迫使李卓耀回擊出界，在化解了4個賽末點後追到20：20平手，甚至反取得22：21的聽牌優勢，不過李佳豪卻出現發球失誤，錯過拿下比賽的機會。

在雙方都錯過了賽末點的情況下，兩人也一路拉鋸到23：23後，李佳豪靠著吊球再度搶下賽末點，並且以一記壓在線上的殺球成功以25：23拿下勝利，耗時67分鐘取得16強賽門票。