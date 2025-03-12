快訊

金賽綸高中時苦哀求「不要玩弄我」！金秀賢喊結婚 猛烈追求手段曝光

外資終結十連賣？罕見回補鴻海 竟買超45張

美烏談定停火草案 俄羅斯下一步如何？克宮發言人態度曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

全英羽賽／化解李卓耀6賽末點 李佳豪苦戰三局晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李佳豪。報系資料照
李佳豪。報系資料照

BWF超級1000的全英羽球公開賽今天展開32強賽程，其中我國男單好手李佳豪今天遭遇香港李卓耀，在歷經67分鐘的苦戰並化解對手6個賽末點後，最終就以21：16、16：21、25：23勝出，挺進到16強賽。

世界排名第22名的李佳豪，去年首度站上全英公開賽舞台，最終在首輪就敗給印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting），至於李卓耀今年1月曾在超級750的印度公開賽闖進到決賽，雙方過去曾在2023年德國公開賽交手，當時由李卓耀以直落二勝出。 

雙方相隔2年多再度碰頭，李佳豪今天首局也打出絕佳開局，在攻守兩端都能成功牽制李卓耀，局中就拉開差距，以21：16先下一城，第二局李佳豪在前段也一路保持領先，但在15：12時，卻被李卓耀拉出一波7：0攻勢逆轉，由李卓耀以21：16扳平戰局。

在體力出現下滑的情況下，李佳豪在決勝局也陷入苦戰，在16：19時李佳豪卻出現致命網前失誤，讓李卓耀取得4個賽末點，但在沒有退路的情況下，李佳豪連續迫使李卓耀回擊出界，在化解了4個賽末點後追到20：20平手，甚至反取得22：21的聽牌優勢，不過李佳豪卻出現發球失誤，錯過拿下比賽的機會。

在雙方都錯過了賽末點的情況下，兩人也一路拉鋸到23：23後，李佳豪靠著吊球再度搶下賽末點，並且以一記壓在線上的殺球成功以25：23拿下勝利，耗時67分鐘取得16強賽門票。

李佳豪 羽球

延伸閱讀

2026經典賽中華隊來了！ 分組與賽程懶人包搶先看

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

奧爾良羽賽／林俊易拍退印度小將 台北羽賽後再爭冠

羽球／林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良大師賽4強

相關新聞

全英羽賽／化解李卓耀6賽末點 李佳豪苦戰三局晉級16強

BWF超級1000的全英羽球公開賽今天展開32強賽程，其中我國男單好手李佳豪今天遭遇香港李卓耀，在歷經67分鐘的苦戰並化...

自由車場驗收不及 雙北世壯運賽程改至台中舉辦

2025雙北世壯運會將於5月17日登場，原先預定自由車項目將至新竹市立自由車場舉辦，但日前卻發生試騎時摔傷事件，衍生安全...

足球／小編你累了嗎？老牌球隊社群 竟凸槌轉發色情明星貼文

成軍於1877年的蘇格蘭老牌足球隊克萊德俱樂部(Clyde Club)，戰績不如預期，落入蘇格蘭乙級聯賽征戰，不過，近來卻因球隊小編在官方社群X，轉發一則OnlyFans網站色情明星蕾恩(Sophie

田徑／學會溝通與回饋 28歲胡家蓁跑生涯次佳放眼亞運

曾一度以為已無緣國家隊，甚至還轉練健美，短跑女將胡家蓁今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子100公尺決賽，跑出生涯次佳的...

印地安泉女網／拍下澳網亞軍搭檔 「百搭」謝淑薇勇闖4強

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽連戰皆捷，今天8強賽更拍下列第4種...

馬術／亞少障礙超越賽明后里登場 11國12好手參賽

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於明天在台中后里馬場正式開賽，來自包括地主台灣，合計11個國家、12名選手參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。