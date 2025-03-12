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自由車場驗收不及 雙北世壯運賽程改至台中舉辦

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2025雙北世壯運會將於5月17日登場，原先預定自由車項目將至新竹市立自由車場舉辦，但日前卻發生試騎時摔傷事件，衍生安全疑慮，世壯運執委會表示，經與新竹市政府討論後，因場地驗收不及賽事將移至台中市立自由車場進行。圖／林彥甫提供
2025雙北世壯運會將於5月17日登場，原先預定自由車項目將至新竹市立自由車場舉辦，但日前卻發生試騎時摔傷事件，衍生安全疑慮，世壯運執委會表示，經與新竹市政府討論後，因場地驗收不及賽事將移至台中市立自由車場進行。圖／林彥甫提供

2025雙北世壯運會將於5月17日登場，原先預定自由車項目將至新竹市立自由車場舉辦，但日前卻發生試騎時摔傷事件，衍生安全疑慮。世壯運執委會表示，經與新竹市政府討論後，因場地驗收不及賽事將移至台中市立自由車場進行，影響百餘人。

新竹市立自由車場去年投入1.18億元改善周邊環境，作為今年雙北世界壯年運動會賽場，上月21日考察，大會裁判長試騎因路面顛簸，整個人騎飛出去撞到欄杆摔車，造成右手臂骨折受傷，臉部也有挫傷，衍生場地安全疑慮。

世壯運執委會表示，自由車場地賽原安排於新竹市立自由車場，惟新竹市政府表示場地因驗收不及，經研商後，移至台中市立自由車場，執委會表示已做好配套措施，確保選手權益不受影響，為讓賽事順利，將派駐原相關場館人員進駐台中市立自由車場。

執委會執行長林哲宏表示，賽程原則上不會更動，目前也都有通知參賽選手，受影響大約100餘人， 選手若因場地改變需接駁，或國外選手已預訂鄰近新竹房間等，官方都會給予相應的協助。

世壯運 自由車

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