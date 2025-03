足球／小編你累了嗎？老牌球隊社群 竟凸槌轉發色情明星貼文

成軍於1877年的蘇格蘭老牌足球隊克萊德俱樂部(Clyde Club),戰績不如預期,落入蘇格蘭乙級聯賽征戰,不過,近來卻因球隊小編在官方社群X,轉發一則OnlyFans網站色情明星蕾恩(Sophie Rain)的貼文,引發英國軒然大波,即使轉貼內容並無不妥,但球隊官方竟轉發成人明星的貼文,還是引發衛道人士大罵,球隊只好緊急刪文,並發出聲明,「我們正在對事件源頭進行調查。」

這位色情明星蕾恩,是在個人X帳號貼文上傳自己照片,並說了,「選我還是ps5?」帶有暗示性的文字;然而這篇文章經由克萊德隊轉發之後,即使照片並無裸露,但球隊這樣做,顯然讓很多人感到不滿,在網路上對球隊進行謾罵,因此球隊聲明上說,「我們強烈譴責針對社群團隊成員進行人身攻擊的人。」

有趣的是,這位成人明星事後還火上加油回文陶侃說,「看來你們改變主意選擇了ps5」。然而有八卦媒體還報導指出,這位成人明星年收入4300萬美元(約台幣14億),並說這位球隊小編還是記得得把自己帳號登出,再來發文吧。

CLUB STATEMENT



We're aware of some unfavourable content that was shared on the club's X account early this morning. Needless to say, this content does not reflect the views of the club.



A full investigation is currently underway into the source of this activity.



We also…