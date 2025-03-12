足球／小編你累了嗎？老牌球隊社群 竟凸槌轉發色情明星貼文

成軍於1877年的蘇格蘭老牌足球隊克萊德俱樂部(Clyde Club)，戰績不如預期，落入蘇格蘭乙級聯賽征戰，不過，近來卻因球隊小編在官方社群X，轉發一則OnlyFans網站色情明星蕾恩(Sophie Rain)的貼文，引發英國軒然大波，即使轉貼內容並無不妥，但球隊官方竟轉發成人明星的貼文，還是引發衛道人士大罵，球隊只好緊急刪文，並發出聲明，「我們正在對事件源頭進行調查。」

這位色情明星蕾恩，是在個人X帳號貼文上傳自己照片，並說了，「選我還是ps5？」帶有暗示性的文字；然而這篇文章經由克萊德隊轉發之後，即使照片並無裸露，但球隊這樣做，顯然讓很多人感到不滿，在網路上對球隊進行謾罵，因此球隊聲明上說，「我們強烈譴責針對社群團隊成員進行人身攻擊的人。」

有趣的是，這位成人明星事後還火上加油回文陶侃說，「看來你們改變主意選擇了ps5」。然而有八卦媒體還報導指出，這位成人明星年收入4300萬美元(約台幣14億)，並說這位球隊小編還是記得得把自己帳號登出，再來發文吧。

i guess you’ve changed your mind and chose the ps5 then? 🤣 https://t.co/2Uf31BAN76 pic.twitter.com/L7GnpO7Ynl — Sophie Rain (@sophieraiin) March 10, 2025