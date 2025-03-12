籃球／少年籃球錦標賽17日開打 開放國際發展組參賽

第57屆少年籃球錦標賽將於本月17日正式開打，本屆賽事於台北市南港區南港國小、台北市內湖運動中心、台北市文山運動中心、新北市南山高中、新北市板橋運動中心等五大場地進行，屆時來自全國各地，包括金門、馬祖、偏鄉原鄉兩千位的少年球員及教練將齊聚一堂。

本屆賽事一大亮點為「國際發展組」的推動，不同於傳統學校代表隊參賽的模式，國際發展組不再限制球員必須以學校單位參賽，也意味更多俱樂部、國際學校及社區球隊的小球員們也能共襄盛舉，讓籃球競技變得更加多元開放，此舉不僅鼓勵更多孩子參與籃球運動，也提供不同訓練背景的球員更多交流與競爭的機會。

此外，今年的U12組冠、亞軍隊伍將獲得代表台灣參加TARO CUP U12國際邀請賽的資格，預計與來自日本、美國、南韓、新加坡、馬來西亞、香港、菲律賓、加拿大、澳大利亞等國家的頂尖少年球隊同場競技，爭取國際榮耀。

中華民國少年籃球發展協會指出，TARO CUP不僅是緬懷陳勝稔老師畢生貢獻少年籃球的精神，更是台灣少年籃球最高水平的國際交流舞台，更讓台灣選手有機會體驗不同國家的籃球風格與戰術，為未來接軌國際賽事打下堅實基礎。

本屆賽事增設U12男子國際發展組、U12女子國際發展組，讓更多年輕選手能夠依據自身實力與發展需求參與比賽，在比賽中累積經驗、提升技術，體現籃球運動的價值，培養團隊合作精神。

少年籃球發展協會理事長陳正玄指出，少年籃球錦標賽的核心精神在於鼓勵孩子們勇敢挑戰、全力以赴，從比賽中學習合作與成長。我們期待每位球員都能在比賽中發揮所學，享受籃球帶來的樂趣。

為了讓更多籃球迷能夠即時觀看比賽，本屆預賽全程將透過「中華民國少年籃球發展協會」官方YouTube頻道進行直播，讓無法到場的球迷也能感受場上的熱血時刻。決賽則將由智林體育台進行現場轉播，帶來最精彩的冠軍爭奪戰。