田徑／學會溝通與回饋 28歲胡家蓁跑生涯次佳放眼亞運

曾一度以為已無緣國家隊，甚至還轉練健美，短跑女將胡家蓁今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子100公尺決賽，跑出生涯次佳的11秒50佳績摘金，距離生涯最佳的11秒49僅有0.01秒的差距，談到今年開季前兩站的好狀態，胡家蓁直言心態的成熟與轉變是最大關鍵。

曾兩度披上亞運國手戰袍代表我國參加女子400公尺接力賽的胡家蓁，在2019年後田徑之路卻變得載浮載沉，甚至一度與國家隊絕緣，讓胡家蓁一度跨界轉練健美，也尋求田徑執教的機會。

隨著生涯的起伏與身份的轉變，胡家蓁今年開季前兩場比賽也展現絕佳狀態，先是在春季盃跑出11秒55的佳績，今天登場的青年盃決賽她更一口氣將成績提升到11秒50，不僅打破自己所保持的大會紀錄，距離個人生涯最佳的11秒49僅有0.01秒的差距，開季前兩場比賽都拿下冠軍，至於今天女子組決賽第二名則為廖晏均的11秒84，也創下個人旅美回台後的最佳成績。

穿著「Chinese Taipei」戰袍代表亞運培訓隊出賽的胡家蓁賽後表示，能夠跑出這樣的成績儘管在她與教練的預期之內，「不過有這樣的成績不只有我的努力，還包括教練、運科人員以及老師給我的心理輔導其實也蠻多的。」

胡家蓁坦言，在歷經過去幾年的起伏，以及去年成績的低谷後，能夠有幸再回到國家隊讓她感到相當珍惜，「真的要感謝秘書長再給我機會，現在我覺得自己變得比較成熟，過去我也曾進入過國家隊，但那時候就是懵懵懂懂，但之後考上運動教練也到外面帶隊，變得比較懂教練的心境。」

胡家蓁指出，除了心態的轉變外，學會溝通對她來說也是一大改變，「我現在體悟到一件事，那就是給教練的回饋很重要，很多事情都是需要溝通的，我也跑了快20年了，經歷過起起伏伏，變得懂事蠻多的，不像過去那種稚氣或是血氣方剛，所以我認為心態成熟應該是突破關鍵。」

對於目前已經達到亞運培訓標準，至於參賽達標採計時間將從114年5月27日至115年6月15日，28歲的胡家蓁透露接下來預計會安排前往日本參賽，繼續衝擊生涯最佳成績，目標將鎖定在明年的名古屋亞運。