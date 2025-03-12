快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

印地安泉女網／拍下澳網亞軍搭檔 「百搭」謝淑薇勇闖4

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張帥(左)與謝淑薇。新華社
張帥(左)與謝淑薇。新華社

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽連戰皆捷，今天8強賽更拍下列第4種子的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），勇闖4強。

奧斯塔朋科正是謝淑薇今年初澳網一起打下亞軍獎盃的搭檔，上月WTA 1000層級的杜拜女網賽台拉組合再度打進決賽，錯過登頂機會後兩人「分手」，奧斯塔朋科改搭佩蕾絲，以第4種子身份參加印地安泉女網賽，合體第一站立刻和謝淑薇和張帥的「海峽組合」碰頭。

海峽組合位居第5種子，首輪直落2拍下日本組合，第二輪碰持外卡的美國組合也連拿兩盤過關，今天遭遇第4種子延續一盤未失紀錄，首盤第3局率先破發，儘管第6局和第8局自己發球局都失守，但在局數3：5落後下連趕4局，反以7：5先下一城。

第二盤海峽組合連續破發成功，取得局數5：1絕對領先，第8局雖錯過第一個賽末點，最終仍以6：4拿下勝利，挺進4強，下戰將和斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls）爭決賽門票。

奧斯塔朋科 柯爾 謝淑薇

延伸閱讀

印地安泉女網／謝淑薇攜手張帥闖8強 下戰強碰澳網亞軍搭檔

網球／謝淑薇闖印地安泉網賽女雙8強 對決澳網亞軍搭檔

網球／謝淑薇拚印地安泉網賽女雙衛冕 首度合作中國張帥闖頭關

杜拜女網／謝淑薇挺進女雙決賽 將再戰澳網冠軍組合

相關新聞

印地安泉女網／拍下澳網亞軍搭檔 「百搭」謝淑薇勇闖4

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽連戰皆捷，今天8強賽更拍下列第4種...

馬術／亞少障礙超越賽明后里登場 11國12好手參賽

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於明天在台中后里馬場正式開賽，來自包括地主台灣，合計11個國家、12名選手參...

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

我國桌球「小林同學」林昀儒今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對世界排名高一名的南韓「一哥」張禹珍，林昀儒雖在第三局小遇亂...

田徑／張博雅青年盃小試身手 為室內世錦賽破紀錄暖身

我國「跨欄女神」張博雅今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子組100公尺跨欄決賽登場，在昨天參加完女子100公尺賽事後左腿...

桌球／WTT黃怡樺不敵早田希娜 重慶冠軍賽首輪出局

40歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽女單首輪出戰日本一姐早田希娜，雙方生涯首度交手，黃怡...

全英羽賽／一路領先輕取法國對手 周天成闖16強恐碰球王

世界排名第9的我國羽球「一哥」周天成，今年全英公開賽率先出擊，面對世界排名27的法國對手小波波夫（Christo Pop...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。