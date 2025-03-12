印地安泉女網／拍下澳網亞軍搭檔 「百搭」謝淑薇勇闖4

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽連戰皆捷，今天8強賽更拍下列第4種子的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez），勇闖4強。

奧斯塔朋科正是謝淑薇今年初澳網一起打下亞軍獎盃的搭檔，上月WTA 1000層級的杜拜女網賽台拉組合再度打進決賽，錯過登頂機會後兩人「分手」，奧斯塔朋科改搭佩蕾絲，以第4種子身份參加印地安泉女網賽，合體第一站立刻和謝淑薇和張帥的「海峽組合」碰頭。

海峽組合位居第5種子，首輪直落2拍下日本組合，第二輪碰持外卡的美國組合也連拿兩盤過關，今天遭遇第4種子延續一盤未失紀錄，首盤第3局率先破發，儘管第6局和第8局自己發球局都失守，但在局數3：5落後下連趕4局，反以7：5先下一城。

第二盤海峽組合連續破發成功，取得局數5：1絕對領先，第8局雖錯過第一個賽末點，最終仍以6：4拿下勝利，挺進4強，下戰將和斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls）爭決賽門票。