馬術／亞少障礙超越賽明后里登場 11國12好手參賽

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於明天在台中后里馬場正式開賽，來自包括地主台灣，合計11個國家、12名選手參賽，本屆賽事屬於12歲至14歲的少年賽事，是亞洲第一次舉辦此年齡階段的賽事，就在台灣登場，展現台灣與世界馬術界的堅強友誼。

中華民國馬術協會特地在比賽開始前，為小選手暖心準備歡迎晚宴與文化之旅。歡迎晚宴上冠蓋雲集，包括剛在今年1月順利連任FEI國際馬術總會副會長及第八分區主席的黃啟芳、中華民國馬術總會理事長許安進、台中市運動局長游志祥、亞洲馬術障礙超越主席葉益成，以及印度、吉爾吉斯、新加坡馬術協會秘書長等，總計15個國家的相關人士來台。

亞洲馬術障礙超越主席葉益成，同時也是本次賽事的裁判長，他強調，過去台灣曾舉辦多次國際馬術賽事，但本次賽事不但是亞洲第一次舉辦12歲至14歲的少年賽事，來台參與的國際友人多達15國，也是史上最多。

中華馬協理事長許安進代表地主致歡迎詞，他強調，舉辦國際賽事希望能帶動台灣馬術風氣，但本次賽事是12歲至14歲的小選手，更具意義，他說：「年輕選手是我們的未來，希望透過本次賽事的舉辦，鼓勵更多小選手一起來投入馬術運動。」

葉益成表示，12歲至14歲的少年賽事，對參賽選手來說，幾乎都是第一次參加國際賽，本次賽事從歡迎晚宴開始，就是採取正式國際賽規格，包括選手的穿著、儀態，比賽馬匹的認證與賽事規範，希望透過比賽讓小選手更了解國際馬術賽事的發展。

我國派出兩名選手參賽，分別是目前就讀華盛頓中學7年級的張爰爰與TMIS長華國際蒙特梭利實驗小學6年級的郭家凝。比賽共兩回合，超越障礙高度為100公分，合計扣點越少的選手為贏家，若是有選手兩回合累積扣點相同，則比較第二回合的完成時間，時間越短的選手勝出，選手必須在第二回合搶時間完成比賽，以爭取優勢。