桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

我國桌球「小林同學」林昀儒今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對世界排名高一名的南韓「一哥」張禹珍，林昀儒雖在第三局小遇亂流，仍以直落3出線，成率先晉級第二輪的台將。

目前世界排名13的林昀儒，首局在2：3落後下連拿4分逆轉，以11：7先下一城；第二局張禹珍曾取得6：3領先，林昀儒一路追趕下先8：8扳平，9：9時再連下2球，以11：9取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒直接取得9：0的絕對領先優勢，但接續連失4分下喊出暫停，恢復比賽後又連失3分，自己都露出笑容，所幸有幸運球加持讓林昀儒拿到賽末點，最終也在第一個機會以正手拍拿下勝利，以11：7晉級第二輪。

林昀儒率先迎接勝場，下輪對手已經出爐，將和德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）碰頭，若能順利闖進8強假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。

我國女單「一姊」鄭怡靜和巴黎奧運國手簡彤娟明天也將迎接首輪賽程，鄭怡靜首戰就強碰列第4種子的陳幸同。