快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國桌球「小林同學」林昀儒今天在WTT冠軍賽重慶站首戰開紅盤。 新華社
我國桌球「小林同學」林昀儒今天在WTT冠軍賽重慶站首戰開紅盤。 新華社

我國桌球「小林同學」林昀儒今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對世界排名高一名的南韓「一哥」張禹珍，林昀儒雖在第三局小遇亂流，仍以直落3出線，成率先晉級第二輪的台將。

目前世界排名13的林昀儒，首局在2：3落後下連拿4分逆轉，以11：7先下一城；第二局張禹珍曾取得6：3領先，林昀儒一路追趕下先8：8扳平，9：9時再連下2球，以11：9取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒直接取得9：0的絕對領先優勢，但接續連失4分下喊出暫停，恢復比賽後又連失3分，自己都露出笑容，所幸有幸運球加持讓林昀儒拿到賽末點，最終也在第一個機會以正手拍拿下勝利，以11：7晉級第二輪。

林昀儒率先迎接勝場，下輪對手已經出爐，將和德國世界排名第8的法蘭西斯卡（Patrick Franziska）碰頭，若能順利闖進8強假想敵就是首輪拍下「柚子」高承睿的中國大陸「世界球王」林詩棟。

我國女單「一姊」鄭怡靜和巴黎奧運國手簡彤娟明天也將迎接首輪賽程，鄭怡靜首戰就強碰列第4種子的陳幸同。

林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜

延伸閱讀

桌球／WTT黃怡樺不敵早田希娜 重慶冠軍賽首輪出局

「小林同學」林昀儒默默行善 牽線宏道贊助公館國小桌球隊

桌球／林昀儒遭球王林詩棟直落4 亞洲盃銅牌戰落敗

桌球／林昀儒不敵王楚欽 晚間亞洲盃爭銅

相關新聞

馬術／亞少障礙超越賽明后里登場 11國12好手參賽

2025年亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽將於明天在台中后里馬場正式開賽，來自包括地主台灣，合計11個國家、12名選手參...

桌球／直落3退韓一哥 林昀儒WTT重慶冠軍戰開紅盤

我國桌球「小林同學」林昀儒今天迎接WTT冠軍賽重慶站首戰，面對世界排名高一名的南韓「一哥」張禹珍，林昀儒雖在第三局小遇亂...

田徑／張博雅青年盃小試身手 為室內世錦賽破紀錄暖身

我國「跨欄女神」張博雅今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子組100公尺跨欄決賽登場，在昨天參加完女子100公尺賽事後左腿...

桌球／WTT黃怡樺不敵早田希娜 重慶冠軍賽首輪出局

40歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽女單首輪出戰日本一姐早田希娜，雙方生涯首度交手，黃怡...

全英羽賽／一路領先輕取法國對手 周天成闖16強恐碰球王

世界排名第9的我國羽球「一哥」周天成，今年全英公開賽率先出擊，面對世界排名27的法國對手小波波夫（Christo Pop...

田徑／鄭兆村青年盃田徑賽逆轉奪冠 遺憾未達亞錦賽標準

台灣男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村今天在新北市青年盃全國田徑公開賽，靠著最後一擲丟出76公尺90逆轉奪冠，不過他賽後仍遺憾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。