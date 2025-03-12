田徑／張博雅青年盃小試身手 為室內世錦賽破紀錄暖身

我國「跨欄女神」張博雅今天在新北市青年盃全國田徑公開賽女子組100公尺跨欄決賽登場，在昨天參加完女子100公尺賽事後左腿就有不適狀況下，導致後三欄都出現撞欄的狀況，但最終仍以13秒98的成績抵達終點，今年首場國內賽依舊奪下后冠。

在去年歷經巴黎奧運的洗禮後，張博雅2月初前往澳洲參加阿德雷德田徑邀請賽，並以13秒24的佳績奪下第3名，而下周將前往中國大陸南京參加2025世界室內田徑錦標賽的她，本周先於青年盃小試身手，也是她今年在國內的首場賽事。

在昨天先於女子100公尺預賽跑出總成績第2名的佳績後，張博雅今天則是在主項的女子100公尺跨欄計時決賽登場，並在起跑後就拉開與其他選手的差距，儘管因為左腿不適狀況導致後三欄都有撞欄的狀況，但最終仍是以13秒98奪下金牌，也是唯一跑進14秒內的選手。

對於今年首場國內賽順利摘金，但成績卻與2月份在澳洲的13秒24有些許落差，張博雅坦言在國外比賽對於她來說更有幫助，「因為國內都是熟悉的人，反觀在國外比賽時，就比較能專注在自己身上，不會受到人家的影響。」

而張博雅今年也是賽程滿檔，不僅下周將代表我國參加在南京舉行的世界室內田徑錦標賽，初次嘗試室內60公尺跨欄賽事，緊接著還將有全大運、亞錦賽、世大運等賽程，並將今年最重要目標鎖定在取得9月份東京世錦賽參賽資格，目前張博雅在世錦賽積分排名第56名，前40名的達標與積分排名選手將能取得參賽資格。

對於下周將前往南京首度參加室內田徑賽事，張博雅坦言感到相當興奮，「這是我第一次的室內賽，因為距離較短所以要更注重前5欄以及每個欄架的銜接，目標當然是挑戰室內女子60公尺跨欄全國紀錄（由黃美華保持的8秒39）。」