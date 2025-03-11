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桌球／WTT黃怡樺不敵早田希娜 重慶冠軍賽首輪出局

中央社／ 台北11日電

40歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽女單首輪出戰日本一姐早田希娜，雙方生涯首度交手，黃怡樺僅從對方手中拿下1局，最終以1比3輸球。

在中國舉辦的WTT重慶冠軍賽僅設單打項目，總獎金高達80萬美元（約新台幣2600萬元），今天展開首輪賽事，世界排名第31黃怡樺也是繼高承睿後，第2位出賽的台灣選手。

黃怡樺女單首輪對手為世界第5、巴黎奧運銅牌得主日本選手早田希娜，雙方生涯首度對決，黃怡樺前2局遭到壓制，以5比11、4比11連丟2局。

黃怡樺第3局展開反擊，以3比0開局，儘管隨後連丟5分陷入落後，但靠著連續正手搶攻，再度扭轉局面，以11比8扳回一城。

第4局黃怡樺先是歷經0比3落後，可惜5度追成1分差後，都未能再下一城，最終以7比11敗下陣來。

對於第3局策略有所調整，黃怡樺表示，由於前2局打得太急，後來把自己發接發的前3板減少失誤，「盡量把比分抓緊，跟上她的節奏及速度變化。」

黃怡樺今天在比賽時，學妹王意如也出現在場邊教練席，黃怡樺指出，這站使用黃金計畫經費請王意如協助她比賽，「賽前對於對手分析及訓練也很到位，特別感謝她。」

參賽5名台灣選手中，已有2人在首輪出局，明天將輪到台灣一哥林昀儒上陣，與韓國選手張禹珍爭奪16強入場券。

大聯盟 林昀儒 高承睿

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