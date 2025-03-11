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全英羽賽／一路領先輕取法國對手 周天成闖16強恐碰球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國羽球「一哥」周天成。資料照片／中華羽協提供
我國羽球「一哥」周天成。資料照片／中華羽協提供

世界排名第9的我國羽球「一哥」周天成，今年全英公開賽率先出擊，面對世界排名27的法國對手小波波夫（Christo Popov），小天開賽就拉出6：1優勢，且兩局都是一路領先，順利以21：10、21：12開出紅盤。

全英公開賽屬於BWF超級1000大賽，總獎金145萬美金，小天曾在2020年勇闖決賽，寫下台灣羽壇男單紀錄，2022年也打進4強。今年成為最早出賽的台將，35歲的小天面對年紀小一輪的小波波夫，延續過往對戰3勝1敗優勢，開賽就先取得6：1優勢，領先雖一度縮小到9：6，小天馬上再連拿4分拉開差距，順利以21：10先下一城。

小天再以連拿4分開啟第二局攻勢，雖5度被追到2分差，小天憑藉嚴密防守連續逼出小波波夫失誤，14：11時連拿5分擴大優勢，最終就以21：12拿下勝利。

晉級16強的的小天，第二輪就可能遭遇目前目前中國大陸「世界球王」石宇奇。

首日賽程共有10組台將有賽程，包括男單蘇力揚、女單宋碩芸和男雙李芳任／李芳至雙胞胎和列第8種子的李哲輝／楊博軒都將上陣搶勝。

周天成 李哲輝 羽球

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