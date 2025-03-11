田徑／鄭兆村青年盃田徑賽逆轉奪冠 遺憾未達亞錦賽標準

台灣男子標槍全國紀錄保持人鄭兆村今天在新北市青年盃全國田徑公開賽，靠著最後一擲丟出76公尺90逆轉奪冠，不過他賽後仍遺憾表示，「沒能達到亞錦賽參賽標準。」

今年亞洲田徑錦標賽將於5月27日登場，依照中華民國田徑協會選拔辦法，選手拚達標成績計算到今年3月31日止。鄭兆村因為已無學生身分，因此3月28日的全國大專校院田徑公開賽無法參加，等於這場青年盃是他去亞錦賽的最後達標機會。

鄭兆村第2次試擲丟出70公尺49暫居第1名，隨後雖被彰化師大的高俊宇以71公尺65超越，但鄭兆村最後一擲在滿場觀眾鼓譟聲中，奮力擲出76公尺90成績奪冠，但距離達標亞錦賽的78公尺13還是差了些。

有點遺憾的鄭兆村在接受中央社訪問時表示，原本還想拚拚看達標，能夠去亞錦賽看看外面的世界、外面的選手，「結果最後一擲還是差了一點，心中難免有些惆悵。」

鄭兆村從去年7月15日退出國訓中心後，就以運動教練身分回到母校瑞原國中以及楊梅高中訓練基層選手，其中楊梅高中的戴佑芩也在今年青年盃女子標槍以54公尺54成績奪冠。

鄭兆村表示，現在花比較多時間在選手身上，「看著他們成長，我也很有成就感，我覺得當教練和之前當選手是完全不一樣的，現在必須要講得讓選手聽得懂，才能吸收進去。」

鄭兆村指出，這段時間練習強度不高，加上天氣變化比較大，所以比賽的感覺並不好，而且前2天都凌晨6時就要帶學生到場地熱身練習，體力確實有點吃力。