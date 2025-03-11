電競／英雄聯盟初陣對抗賽 台灣戰隊CFO擊敗KC開紅盤

電競英雄聯盟台灣戰隊中信飛牡蠣今天在初陣對抗賽的分組循環賽以2比0擊敗歐洲LEC賽區代表KC，如願開出紅盤，明天將挑戰韓國LCK賽區的強敵Hanwha Life Esports。

在韓國首爾舉行的初陣對抗賽（First Stand）是英雄聯盟全新國際賽事，總獎金達100萬美元（約新台幣3300萬元），賽制採「無懼選角」模式（全局BP），由世界5大賽區獲得資格的戰隊齊聚競爭冠軍金盃，而第1階段的分組循環賽採3戰2勝制，取前4名戰隊晉級淘汰賽階段。

代表太平洋職業聯賽（LCP）前進初陣對抗賽的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），今天在分組循環賽首戰與歐洲LEC賽區代表Karmine Corp（KC）正面交鋒，前兩局皆順利壓制對手情況下，早早手握大幅度經濟領先，最後如願以2比0搶下勝利，為這次初陣對抗賽開出紅盤。

國際賽經驗豐富的CFO打野選手JunJia（余峻嘉）賽後接受主辦單位採訪時表示，陣中沒有幾個人打過國際賽，甚至是很多人的初體驗，因此很開心第1場比賽就能取勝，而且還是贏下歐洲LEC賽區的戰隊，「希望接下來的比賽也能繼續拿下勝利。」

頂著LCP聯賽賽季開幕戰決賽最有價值選手（FPOM）的頭銜，年僅17歲的中路選手HongQ（蔡明宏）也是首度征戰國際賽，他笑說，還沒坐在椅子上時感覺壓力很大，不過一坐下來隨即進入狀態，「放輕鬆就好，我覺得自己表現得還不錯，發揮出平常的水準。」