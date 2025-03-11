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羽球／世界排名「台灣一姐」換人當 戴資穎：專注復健
根據BWF今天公布的最新世界排名，台灣羽球好手戴資穎因為沒能出賽、積分遭扣已下跌至第25名，「台灣一姐」換成宋碩芸。戴資穎表示，排名本來就會變動，現在專注復健。
根據世界羽球總會（BWF）官網顯示，戴資穎最後一次出賽，已經是去年9月的超級1000的中國公開賽，當時她首輪落敗；之後戴資穎在10月份啟用受傷保護排名，為期3個月。
今年1月保護排名到期後，戴資穎就沒再申請延長，因此世界排名積分逐漸被扣除，直到本週終於讓出「台灣一姐」的排名。
戴資穎在2016年12月1日首度站上世界球后的寶座，隨即展開她在羽球場上的霸業，至今累計32場公開賽冠軍，而戴資穎累積球后寶座達214週，也是所有「球后們」之最。
戴資穎在接受中央社訪問時簡單表示，世界排名本來就是會一直變動的，「所以我從以前就不是太在意這個，現在我就是專注在復健上。」
現年27歲的宋碩芸，世界排名小升1名來到第19名，正式取代戴資穎成為台灣新一姐，她本週將參加全英羽球公開賽，首輪將出戰蘇格蘭選手吉爾摩（Kirsty Gilmour），若獲勝，16強將對上現任球后安洗瑩。
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