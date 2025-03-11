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桌球／WTT高承睿不敵林詩棟 重慶冠軍賽首輪止步

中央社／ 台北11日電
高承睿在比賽中回球。 新華社
高承睿在比賽中回球。 新華社

台灣桌球好手高承睿今天世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽男單首輪，與中國球王林詩棟激戰4局，首局錯失1個局點情況下，最終以1比3落敗，無緣16強。

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽總獎金80萬美元（新台幣約2600萬元），今天揭開序幕，男、女單各32名好手將角逐冠軍。

世界排名24的高承睿男單首輪就碰上硬仗，對手是19歲中國小將林詩棟，雙方過去3度交手都是在2023年，包括世青賽在內，高承睿苦吞3連敗。

林詩棟近2年多來實力、排名提升不少，近半年多更是在WTT賽事狂掃6冠，世界排名也從2023年初的排名38，在今年2月登上球王寶座。

不過，高承睿今天有備而來，開賽靠著連續正手搶攻，與反手變線進攻，一度取得6比4領先，並率先以10比9逼出局點，可惜未能把握機會，首局反以10比12遭逆轉。

次局持續拉鋸，高承睿在7比8落後時，連丟3分，以7比11再丟1局，

已無退路的高承睿第3局克服6比8落後、展現韌性，以10比8後來居上，儘管錯過1個局點，但靠著林詩棟失誤，趁機以11比9扳回一城。

第4局雙方互有領先，高承睿從2分落後到扳成8比8平手，隨後對手靠著幸運擦邊球超前，高承睿未能再次扭轉戰局，以8比11落敗。

教練朱硯匯接受中央社訪問時表示，對方畢竟是世界第1，「我們還是以學習的態度去拚對方，並在節奏的變化上嘗試給對手造成壓力，但承睿與世界一流選手在對抗能力上還是稍嫌薄弱。」

台灣選手這次共有5人參賽，世界排名第31、40歲老將黃怡樺晚間將對戰巴黎奧運銅牌、日本選手早田希娜。

台灣一哥林昀儒明天將與韓國選手張禹珍交手，至於鄭怡靜、簡彤娟13日才會亮相。

大聯盟 林昀儒 高承睿

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