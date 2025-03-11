高球／國華球場全面升級！落實ESG、AI設備、優質會員三箭齊發

去年榮獲美國GCSAA環保大獎亞軍，開設會員城市會所，首創多元會員制度，不斷創新的北投國華高爾夫俱樂部今天與媒體交流，副董事長何麗純表示，國華要不斷創新成長，就要從提升服務價值著手，新的一年國華要挑戰營運新高。今年將射出三箭以「廣納優質會員、導入AI設備、行動落實ESG」三大策略進行布局，盼透過三箭齊發，實現精實成長，今年營運可望再攀新高。

國華副董事長何麗純強調：「我們不只是經營一座球場，而是打造一個充滿活力、創新與可持續發展的高爾夫生態圈，讓高爾夫不僅是一項運動，更是一種與時俱進的生活方式與社交平台。我們希望每一位會員都能在這裡找到專屬於自己的高爾夫生活方式，無論是技術精進、商務社交、親子共樂還是環境永續，國華都將持續以創新思維，提供更優質的體驗，與會員們一同成長。」

廣納優質會員 創新推出全台獨家家庭會員方案

國華球場導入AI智能設備，全亞洲首台AI無人剪草機。國華高球場提供

國華球場副董事長何麗純宣布，全台首創限量「家庭會員」方案，打破台灣高爾夫球場傳統經營模式。有別於個人計費制，該方案不論家庭成員組成，皆採單一月費計價，涵蓋直系親屬、夫妻、隔代教養、單親家庭及頂客族（DINKs），提供更靈活、友善的會員制度，讓高球運動更貼近現代家庭需求。

何麗純表示，這項創新與國華文教基金會的理念一致，致力於推動高爾夫向下普及，鼓勵更多家庭攜手參與，讓這項運動成為全家的共同熱愛。她期待透過「家庭會員」方案，打造更友善、更普及的高球環境，鼓勵跨世代更多機會一起享受這項運動。

國華球場導入AI智能設備 全台唯一智能果嶺、全亞洲首台AI無人剪草機與智慧球車

何麗純帶領國華球場不僅在會員制度上創新突破，更在智能設備升級方面展現前瞻布局。2023年12月，國華會員城市會所正式啟用，並引進全台首座智能果嶺設備，提供多達20種地形場景，讓會員在繁華都市中，隨時享受專業且精準的推桿練習體驗。

今年3月，國華球場成為全亞洲第一個導入AI無人剪草機「NEXMOW M2智能割草機器人」的球場，共計10台，為球場帶來高效維護體驗，這些智能機器人不僅能獨立運行，還能彼此學習如何分工合作，就像人類在團隊中協作一樣。透過強大的 AI 學習能力，它們能根據環境變化與作業需求，調整工作模式，互相支援並優化剪草效率，確保草坪始終維持在最佳狀態，為球場提供更智慧的養護方案。此外，場內所有球車皆搭載智能球車系統，球友可透過內建科技即時獲取擊球距離資訊，提升揮桿準確度與戰略性，打造更智慧、環保的高爾夫體驗。

行動落實ESG 榮獲國際環保大獎 全台唯一、亞洲唯一入選

北投國華高爾夫俱樂部為全台唯一、亞洲唯一入選榮獲國際環保大獎。國華高球場提供

在環境永續領域，國華球場再次展現卓越成就，榮獲美國高爾夫球場管理協會（GCSAA）「2024年高爾夫球場環境領導獎（ELGA）自然資源保育獎」第二名，國華副董事長何麗純表示，國華不僅是全台首座獲獎球場，更是全亞洲唯一入選的球場。該獎項肯定國華球場在水資源管理、能源節約與生態保育方面的卓越表現。未來，國華球場將不斷優化球場環境與生態管理，以更高標準推動高爾夫永續發展，確立其在高爾夫產業永續發展的領導地位。

國華球場始終以創新為核心，不斷突破傳統框架，重新定義高爾夫的價值與可能性。透過會員制度的推行、智能科技設備的導入，以及環境永續的實踐，讓高爾夫不僅是一項運動，更是一種與時俱進的生活方式與社交平台，不斷為高爾夫運動創造更多可能性。展望未來，國華球場將逐步邁向會員制經營模式，深化創新發展、推動產業升級，並為會員打造更優質、更專屬且永續的高爾夫體驗，讓每一次揮桿都成為值得珍藏的時刻。