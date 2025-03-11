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吃辦桌、搭雙層巴士！東海岸運動觀光女神都背書
去年推出「旅動 東海岸」大受好評，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今天舉辦「2025東海岸運動觀光活動」記者會，除有自行車活動「馬到成功168」、長濱雙浪金剛馬拉松和秀姑巒溪泛舟鐵人三項，還首度推出雙層觀光巡迴巴士，讓選手和親友們用不同方式體驗東台灣之美。
藝人王心恬和來自土耳其的「自行車女神」舒舒今天也以觀光大使身份出席記者會，王心恬特別推崇台11線的沿途風景，她大讚台11宛如「仙境」，今年自己也將首度參加秀姑巒溪泛舟鐵人三項，肯定會揪很多親友一起感受東台灣之美。
今年邁入10周年的長濱雙浪金剛馬拉松將於5月4日進行，分為42公里全馬組、21公里半馬組和7.5公里樂活組，3個組別起點和終點都是長濱國小，公所每年開放報名就秒殺的「來長濱吃辦桌」選手之夜也將第8年舉辦。
秀姑巒溪泛舟鐵人三項6月8日展開，總共有6個組別，包括鐵人三項組、鐵人三項電輔車組、鐵三角組和純泛舟組等。
首度推出的雙層觀光巡迴巴士配合兩項活動，將於5月3日和6月7日推出，選手和親友只要100元加購價就可參加。長濱雙浪金剛馬拉松和秀姑巒溪鐵人三項競賽都已開放報名，還提供早鳥和團報優惠。
馬到成功168從今年8月將與台東縣政府合作，在成功鎮辦理電輔車達人帶路自行車活動，透過在地達人和專業領騎導覽人員帶領民眾騎乘電輔車，讓民眾深度體驗成功鎮的魅力與氛圍。
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