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田徑／青年盃傅兆玄挑戰全國紀錄失利 仍以2米18奪冠

中央社／ 新北10日電
台灣男子跳高好手傅兆玄（前）10日在新北市全國青年盃田徑公開賽首日，3度挑戰新的全國紀錄2公尺31失利，但最終仍以2公尺18奪冠。中央社
台灣男子跳高好手傅兆玄（前）10日在新北市全國青年盃田徑公開賽首日，3度挑戰新的全國紀錄2公尺31失利，但最終仍以2公尺18奪冠。中央社

新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋體育場進行首日賽事。台灣男子跳高3巨頭傅兆玄、葉柏廷、蔡維智齊聚，只可惜傅兆玄3次挑戰全國紀錄失利，最後以2公尺18奪冠。

今年新北市全國青年盃田徑公開賽超過7800人報名參賽，首日重頭戲男子跳高決賽共16人參賽，除傅兆玄、葉柏廷、蔡維智都從2公尺09起跳外，彰化師大的楊惟傑也順利擠進最後決戰。

最後楊惟傑締造個人最佳的2公尺12獲得第4名，蔡維智同樣以2公尺12獲得第3名，全國紀錄保持人葉柏廷停在2公尺15獲得亞軍，傅兆玄在跳過2公尺18後，直接挑戰2公尺31的新全國紀錄，可惜3跳未果。

傅兆玄在接受中央社記者訪問時表示，其實前幾次試跳就知道沒在狀況上，本來跳過2公尺18後想先試試看2公尺25，「但教練考量現場溫度下降太快，怕我會抽筋，所以就叫我直接拚新的全國紀錄。」

身高196公分的傅兆玄，原本體重約84公斤，但近期在教練要求下，希望減重到80公斤，目前則是82公斤。他笑說：「之前體脂都在雙位數，最近有看到個位數了，這樣身體應該可以更輕盈一點。」

不論是5月韓國亞錦賽或是7月德國世大運，傅兆玄、葉柏廷、蔡維智3人都已達標，但依照規定僅會擇優派2人參賽，因此到3月底截止前，都還需努力。

上個月在台北市春季田徑賽跳過2公尺27的傅兆玄，目前在3人中排第2，但他還是危機感很重，「希望3月28日的全國大專校院田徑公開賽，可以把成績和排名衝到第1。」

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