快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（右）擔任瑜伽活動代言人。記者曾思儒／攝影
李洋（右）擔任瑜伽活動代言人。記者曾思儒／攝影

去年褪下選手身分的2屆奧運羽球金牌得主李洋，近日因拍攝英語學習APP的廣告爆紅，連奧運金牌搭檔王齊麟都拍了影片虧好友，不過李洋今天澄清，自己英文程度不到廣告中那麼差，但廣告效果好、「大家開心」就好。

李洋選手時期就曾出現出國比賽聽不懂英文出糗的影片，擔任英語學習APP代言人有反差效果，他也自封「反面代言人」，若是在底子不好下仍能學好英文，更能證明自身的努力。

目前李洋除了擔任國體大老師，還身兼博士班學生身分，今年目標就是將英文、論文都顧好；今天現身國際瑜伽日記者會的他還強調，和羽球相關的英文自己至少懂8成，儘管能用的字彙沒到前搭檔王齊麟多，「敢開口」就有幫助，今天他也能用英文和來自印度的喜馬拉雅悉達阿克夏爾上師交流，英文程度遠比廣告中的好。

退役後的李洋也有持續關心前搭檔王齊麟，他透露平常有時間會看比賽直播，沒能跟上轉播也會和王齊麟通話了解狀況，期待新組合「麟榤配」本周全英公開賽有好表現。

李洋 王齊麟 羽球

延伸閱讀

羽球／2020年接觸瑜伽 李洋期待創世界紀錄

台北市「麟洋路」掛牌 王齊麟、李洋出席揭牌儀式

中山國中前「麟洋路」揭牌 拚戰精神盼成北市DNA

麟洋路揭牌了！蔣萬安盼李洋、王齊麟精神成台北市DNA

相關新聞

羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人

去年褪下選手身分的2屆奧運羽球金牌得主李洋，近日因拍攝英語學習APP的廣告爆紅，連奧運金牌搭檔王齊麟都拍了影片虧好友，不...

羽球／2020年接觸瑜伽 李洋期待創世界紀錄

去年巴黎奧運完成連霸後退役，李洋今天有了新身份，他擔任「2025台灣國際瑜伽日 創造12項瑜伽體位世界紀錄」活動大使，號...

NFL／為指揮官隊再戰 華格納傳奇不死

近期不少NFL球員遭釋出，在人事大調動的狀況中，最讓我感到開心的，是華盛頓指揮官34歲老將線衛華格納（Bobby Wag...

足球／競賽官、協調員培訓研習 25名學員受益

中華足協3月8、9日在台南市專用足球場，辦理2025競賽官、協調員培訓研習，提供足球俱樂部管理人員，最新的國際競賽辦理標...

印地安泉女網／謝淑薇攜手張帥闖8強 下戰強碰澳網亞軍搭檔

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽聯手出擊，今天第二輪再以直落二拍下...

網球／謝淑薇闖印地安泉網賽女雙8強 對決澳網亞軍搭檔

台灣網球名將謝淑薇今天與中國搭檔張帥在印地安泉網賽女雙次輪，以6比2、6比3擊敗地主組合前進8強，接著謝淑薇將與澳網亞軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。