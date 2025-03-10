羽球／爛英文是效果？李洋自封反面代言人
去年褪下選手身分的2屆奧運羽球金牌得主李洋，近日因拍攝英語學習APP的廣告爆紅，連奧運金牌搭檔王齊麟都拍了影片虧好友，不過李洋今天澄清，自己英文程度不到廣告中那麼差，但廣告效果好、「大家開心」就好。
李洋選手時期就曾出現出國比賽聽不懂英文出糗的影片，擔任英語學習APP代言人有反差效果，他也自封「反面代言人」，若是在底子不好下仍能學好英文，更能證明自身的努力。
目前李洋除了擔任國體大老師，還身兼博士班學生身分，今年目標就是將英文、論文都顧好；今天現身國際瑜伽日記者會的他還強調，和羽球相關的英文自己至少懂8成，儘管能用的字彙沒到前搭檔王齊麟多，「敢開口」就有幫助，今天他也能用英文和來自印度的喜馬拉雅悉達阿克夏爾上師交流，英文程度遠比廣告中的好。
退役後的李洋也有持續關心前搭檔王齊麟，他透露平常有時間會看比賽直播，沒能跟上轉播也會和王齊麟通話了解狀況，期待新組合「麟榤配」本周全英公開賽有好表現。
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