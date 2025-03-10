羽球／2020年接觸瑜伽 李洋期待創世界紀錄

去年巴黎奧運完成連霸後退役，李洋今天有了新身份，他擔任「2025台灣國際瑜伽日 創造12項瑜伽體位世界紀錄」活動大使，號召5千名瑜伽愛好者在6月21日的國際瑜伽日齊聚，共創瑜伽體式世界紀錄。

還沒退役前，李洋常會在社群分享上瑜伽的紀錄，他透露是2020年開始接觸瑜伽，當時希望個人能力能再突破，因此找尋專項訓練以外的可能，和防護員一起找了瑜伽課程後，一周會去上課1到2次，柔軟度和敏捷有感的提升，「我髖比較不好，加強後極限的球真的跨得出去。」

李洋舉例，2020年前自己常出現撲球動作，接觸瑜伽後延展性增加，類似角度的球不用再用飛撲的方式擊球，且除身體上的柔軟度、靈活度和活動度增加，對心靈狀態也有提升，他笑說：「希望藉由這次活動讓頂尖運動員了解，接觸瑜伽可以提升運動表現，了解瑜伽的好。」