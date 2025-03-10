足球／競賽官、協調員培訓研習 25名學員受益

中華足協3月8、9日在台南市專用足球場，辦理2025競賽官、協調員培訓研習，提供足球俱樂部管理人員，最新的國際競賽辦理標準、俱樂部認證課程，以及社會責任專題，吸引25名學員參加。

本次研習的主題為「從賽場到社會：賽事責任及永續經營」，由協會內部競賽組的承辦人員說明各個國內及國際賽事制度，並邀請講師，提供學員有關合約撰寫、防賭宣導、禁藥課程、裁判知識、兒少安全課程，將賽場外的社會責任，透過講師們的說明，與賽場上的球隊運作產生連結。

競賽辦理與俱樂部的社會責任，已是密不可分的共生關係，擔任兒少安全講師的中華足協副秘書長陳亮辰說：「為了取得FIFA兒少安全的認證資格，自己投入了18個月的訓練，而近年來國際趨勢，將更著重足球在社會責任的角色，足協、俱樂部、學校必須正視這個任務，投資球員及教練以外的人員訓練及培育。」

本次研習學員包含台甲、木蘭、台乙球隊的經理人、校隊教練、裁判老師等，目前協助台中藍鯨賽事的學員周雅玟說：「身為球員家長誤入足球坑，這兩天的研習讓我泥塑鍍金，相信未來在賽事工作上可以做好更多的賽前準備。」