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印地安泉女網／謝淑薇攜手張帥闖8強 下戰強碰澳網亞軍搭檔

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「百搭女王」謝淑薇和中國大陸「金花」張帥在印地安泉女網賽女雙8強。資料照
「百搭女王」謝淑薇和中國大陸「金花」張帥在印地安泉女網賽女雙8強。資料照

我國網球「一姐」謝淑薇再度展現「百搭女王」身手，她和中國大陸「金花」張帥印地安泉女網賽聯手出擊，今天第二輪再以直落二拍下持外卡的地主組合瓊斯（Makenna Jones）／ 凱斯勒（McCartney Kessler），8強門票到手，下戰就要遭遇今年初合體摘下澳網亞軍的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

謝淑薇和奧斯塔朋科今年初攜手，澳網一路打進最終戰但衛冕差一步，上月在WTA 1000層級的杜拜女網賽再度打進決賽，錯過登頂機會後兩人「分手」，奧斯塔朋科改搭澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）參加印地安泉女網賽，謝淑薇則和張帥組成「海峽組合」。

海峽組合位居第5種子，首輪直落二拍下日本組合，今天第二戰碰美國組合，首盤兩度破發，以6：2先下一城，第二盤更取得局數5：0絕對優勢，儘管第7局首度遭到破發，最終仍以6：3拿下勝利。

連勝兩場的海峽組合，8強就要和列第4種子的奧斯塔朋科／佩蕾絲搶4強門票。

另名台將詹皓晴也順利闖過頭關 ，但和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）第二輪碰匈牙利芭波絲（Timea Babos）／美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）激戰到「超級搶10」以5：7、6：3、8：10吞敗，無緣8強。

奧斯塔朋科 澳網 謝淑薇

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