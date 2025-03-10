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網球／謝淑薇闖印地安泉網賽女雙8強 對決澳網亞軍搭檔

中央社／ 台北10日電
「百搭女王」謝淑薇與張帥闖進印地安泉網賽女雙8強。資料照
「百搭女王」謝淑薇與張帥闖進印地安泉網賽女雙8強。資料照

台灣網球名將謝淑薇今天與中國搭檔張帥在印地安泉網賽女雙次輪，以6比2、6比3擊敗地主組合前進8強，接著謝淑薇將與澳網亞軍搭檔正面交鋒。

在美國舉行的印地安泉網球賽屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事，頂著女雙衛冕者頭銜的謝淑薇，這次改與世界排名13的36歲中國名將張帥攜手征戰，「海峽組合」榮膺賽會第5種子，昨役輕鬆通過首輪考驗，順利晉級女雙16強。

今天次輪謝淑薇、張帥面對地主組合瓊斯（Makenna Jones）、凱斯勒（Mccartney Kessler），並未遭遇太多挑戰，從開局就一路壓制對手，雖然錯失1個賽末點，但「海峽組合」立刻穩住陣腳，接連化解4個破發點後，順利以6比2、6比3搶下比賽勝利，取得女雙8強門票。

值得一提的是，謝淑薇、張帥接下來將與第4種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）的組合爭奪4強門票，其中奧斯塔朋科本季初皆與謝淑薇搭檔，兩人合力拿下澳洲網球公開賽女雙亞軍、WTA千分等級的杜拜女網賽女雙亞軍，如今將在球場上正面交鋒。

另外，台灣女將詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）今天也在女雙次輪比賽，面對美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）、匈牙利巴波斯（Timea Babos）的組合，前兩盤雙方以5比7、6比3戰成平手，沒想到搶10局詹皓晴、庫德梅托娃未能守住關鍵發球，導致以8比10落敗。

奧斯塔朋科 詹皓晴 謝淑薇

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