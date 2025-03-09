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奧爾良羽賽／不敵地主新星 林俊易奪亞軍寫本季最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。報系資料照
林俊易。報系資料照

世界排名第14名的我國好手「左手重砲」林俊易，在BWF超級300的法國奧爾良名人賽一路闖進冠軍戰，今天碰世界排名16的地主20歲好手拉尼耶（Alex Lanier）陷入苦戰，最終以13：21、18：21吞敗，無緣迎接2025年新賽季首冠。

林俊易去年9月台北羽球公開賽登頂，相隔半年以第2種子之姿闖進奧爾良名人賽最終戰，但今天碰拉尼耶首局開賽就陷入0：7落後，比賽中斷雖一度追到5分差，仍以13：21讓出。

第二局林俊易先失2分後連拿5分反超，但糟拉尼耶先追平再取得16：14超前；林俊易雖連拿2分扳平比數，但關鍵時刻掛網失誤讓拉尼耶先取得20：17的「冠軍點」優勢，林俊易先以重扣瓦解第一個危機，可惜接續在多拍來回下放球擦網沒過，讓拉尼耶以21：18把冠軍留在法國。

拉尼耶名列大會第4種子，今天在一面倒觀眾歡呼聲中收下42分鐘激戰勝利，奪下個人本季首冠。

林俊易雖錯過登頂機會，亞軍成績仍寫本季最佳，接續將轉戰全英公開賽，首輪就要挑戰2屆奧運金牌、丹麥前「世界球王」安賽龍

安賽龍 林俊易 羽球

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