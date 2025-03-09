高球／JLPGA大金蘭花高球賽 吳佳晏開季首戰並列第7

台灣職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA開幕戰大金蘭花高球賽最終回合找回手感，抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，以4天低於標準3桿的285桿、並列第7作收，新賽季有好的開始。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）大金蘭花女子高球賽（Daikin Orchid Ladies Golf Tournament）總獎金1.2億日圓（約新台幣2720萬元），從1988年開辦，過去台灣球員4度奪冠，其中盧曉晴曾在2015、2016年完成連霸。

還未滿21歲的吳佳晏，在大金蘭花高球賽前3回合，分別繳出71、72、73桿，表現不算太理想。

今天最終回合吳佳晏找回手感，前9洞抓2博蒂、吞1柏忌，轉場後又分別在第11洞及收尾的第18洞抓博蒂入袋，有個完美結局。

吳佳晏今天開球率是驚人的百分之百（14個洞全都開上球道），只可惜鐵桿略微失準，標準桿上果嶺率僅72%，但已是4天來最佳，全場用了28次推桿。

吳佳晏在接受中央社訪問時表示，今天終於找回鐵桿和推桿的感覺，所以打起來順很多，能在新賽季首場比賽打進前10名還算不錯，但仍有許多地方需改進。

2024年的JLPGA正巡賽菜鳥球季，吳佳晏就以積分排名第32的成績，順利保住今年賽季的參賽資格；今年她給自己的目標，就是希望積分榜能闖進前20名。

而台灣另一日巡賽好手蔡佩穎，以4天高於標準2桿的290桿、並列第27名作收。