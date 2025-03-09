網球／謝淑薇拚印地安泉網賽女雙衛冕 首度合作中國張帥闖頭關

帶著女雙衛冕身分征戰印地安泉網賽，台灣網球名將謝淑薇今年改與中國好手張帥搭擋，兩人今天在首輪以6比4、6比4獲勝，前進女雙16強。

印地安泉網賽屬於國際女子網球協會（WTA）千分等級賽事，女雙世界排名第8名的謝淑薇，去年與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）攜手在印地安泉網賽舉起女雙冠軍金盃，今年謝淑薇重返熟悉的賽場尋求衛冕，搭檔變成世界排名13名的中國好手張帥，兩人也榮膺賽會第5種子。

謝淑薇、張帥今天在女雙首輪迎戰「日本組合」穗積繪莉、青山修子，首盤兩組人馬皆能突破對手的發球局，戰成4比4平手，所幸謝淑薇、張帥接著成功破發，再加上保住自己發球局，順利以6比4先馳得盤。

次盤謝淑薇、張帥雖然在開局就面臨破發，不過狀態隨即回穩，尤其守住第6局的破發危機後，讓兩人表現漸入佳境，第7局又乾淨俐落地賞給對手破發，最後謝淑薇、張帥再以6比4取得勝利，晉級女雙次輪，下一戰將與「美國組合」瓊斯（MakennaJones）、凱斯勒（Mccartney Kessler）爭奪8強門票。

另外，台灣女將吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗今天同樣在印地安泉網賽的女雙首輪亮相，雖然首盤以4比6讓出，不過，吳芳嫺、蔣欣玗並未放棄，次盤一度逼入搶7局，沒想到錯失3個局點情況下，還是以6比7（7比9）不敵「中國組合」楊釗煊、徐一璠，提前遭到淘汰。