路跑／國道馬拉松破萬跑者與會 超人力霸王也現身

2025台北國道馬拉松今天清晨盛大開跑，1萬2千名跑者齊聚國道，感受全台灣唯一固定在高速公路舉辦的路跑賽事，同時也是亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽的台灣站，超人力霸王雅克更是換上不同型態的裝甲現身，讓跑者們驚喜不斷。

競速菁英馬拉松組限時4小時完賽，吸引眾多好手參賽，最終男子組由來自肯亞的恩佐基（Francis Kioko Nzyoki）以2小時37分00秒摘下冠軍；作為賽事頒獎台常客的張景敦去年缺席，今年強勢回歸，最終以2小時40分17秒位居第2名。

女子組部分，陳芳瑜以3小時03分50秒率先衝線，奪下全馬冠軍。

飆速半程馬拉松，年輕好手衝出佳績，男子組前3名的年紀都在30歲以下，冠軍由台體大魏冠羽以1小時11分39秒奪下，賽後他表示，今天天氣上還算舒適，只是風勢較大，去程的逆風比較難跑，不過就當作是檢測前陣子訓練成果，成績還算是滿意；女子組由陳雅芬以1分25分33秒摘下后冠。

本屆賽事是連續第二年與知名日本特攝影集IP合作，除了報名、完賽好禮滿滿的超人力霸王雅克以外，10公里組和3公里組的起跑線上，還能看見分別穿著皓月裝甲、烈日裝甲的超人力霸王雅克，舞台表演及會場內也能看到在不同時段穿著基本型態及銀河裝甲的超人力霸王雅克現身與民眾互動；疾速3公里組完賽還能夠獲得限量精美的「超人力霸王雅克」特典卡，大會更是抽出超多超人力霸王相關周邊，讓現場大朋友、小朋友滿載而歸。