奧爾良羽賽／林俊易拍退印度小將 台北羽賽後再爭冠

我國羽球「左手重砲」林俊易，今天在法國舉行的奧爾良名人賽男單4強賽，遭遇世界排名第48名的印度小將薛堤（Ayush Shetty），上演雙方生涯的首次對決，最終林俊易以21：13、21：15直落二勝出，繼去年台北羽球公開賽後再次闖進到冠軍賽。

世界排名第14名的林俊易，在去年台北羽球公開賽奪冠後，今年開季表現前3站以印度公開賽闖進到8強賽最佳，本周他則是轉戰BWF超級300的法國奧爾良名人賽，並且在前兩輪分別擊敗馬來西亞詹俊為與印度名將普蘭諾伊（Prannoy H. S.），昨天的8強賽則是與李佳豪上演內戰，最終在三局苦戰後逆轉勝出。

今天4強賽林俊易則是再對上另一名印度好手薛堤，他去年曾在同為超級300賽的德國海洛公開賽闖進到4強賽，為其生涯最佳成績，雙方今天進行生涯首次交手，儘管首局前段林俊易暫居落後，但在局中他打出一波10：0攻勢逆轉戰局，並以21：13先下一城。

第二局雙方則是回到拉鋸階段，林俊易在8：9落後時打出一波3：0攻勢，以11：9進入技術暫停，暫停過後林俊易也持續將差距擴大，最終以21：15勝出，繼去年台北羽球公開賽後再度闖進到決賽。