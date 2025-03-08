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足球／響應FIFA培育人才計畫 高雄先鋒女足將成立預備軍

中央社／ 台北8日電

拿下2024年木蘭聯賽總冠軍的高雄先鋒女足隊，母企業柏文健康事業今天加碼宣布，將響應FIFA的TDS計畫，今年成立女足B隊打造預備軍，讓具潛力的女足新秀有更多發展空間。

國際足球總會（FIFA）近期積極推動「人才發展計劃（Talent Development Scheme，TDS）」，主要想增強青年與青少年的競技能力，同時加強中華民國足球協會與全台各地方足球委員會的連結。

柏文健康事業（健身工廠）今天舉行春酒園遊會，他們所入主的高雄先鋒女足隊全員到齊，總經理林洵賢致詞時表示，「我們預計今年成立女足B隊，招募15歲到大學年齡層的球員，讓有潛力的女性年輕球員獲得更多發展機會。」

林洵賢強調，成立預備軍不僅拓展高雄女子足球儲備人才，更可提前感受到職業球隊的訓練環境與競技氛圍，提升球員的技術水準與比賽經驗，選訓將於3月23日正式啟動報名。

因此高雄市體育會足球委員會選擇與高雄先鋒女足合作，從今年起推動女子足球TDS計畫，針對台灣U15到U18的女足球員進行訓練，同時提升青少年與青年教練的發展，擬定為期6個月的培訓計畫。

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