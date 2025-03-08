定向越野／金門幫笑傲台南 陽交大李典叡棄冠軍獲掌聲

113學年度第17屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽8日婦女節於台南市鳥樹林社區起跑，近200位選手共襄盛舉，大會提供分齡、分級，也有家庭組讓親子合作，在這個網路世代重拾紙本地圖，不失為一種樂趣。

為了這場比賽起了大早從金門飛來台灣的金門高中李佳蘋最終跑出35分11秒，名列高中女子組第9，她賽後苦笑說成績很糟，「第五個檢查點我大迷路，找不到打卡點，原來就只在柵欄的對面，花了我將近十分鐘。」

李佳蘋是田徑隊出身，高中才開始玩定向越野，這次跟著多達41人的「金門幫」挑戰府城，同組冠軍即是她的同學洪雅琳，僅花成績25分14秒，國高中的女男子組前三名共12個名額，光是金門幫就佔了5人，實力雄厚。

比起勇往直前的田徑，身為「網路原住民」的李佳蘋認為定向有另一種趣味，「平常Google地圖都會告訴你下一步怎麼走，定向越野必須自己看地圖跑點，還要自己規劃路線，過程很有挑戰性，紙本地圖也滿新鮮的。」

除了全國中等學校賽事，這場也是全國排名賽，男子菁英組競爭激烈，最終由國立陽明交通大學李典叡以19分29秒奪魁，逢甲大學馬金言20分2秒亞軍，屏東縣定向越野委員會謝兆則20分39秒奪下季軍。女子菁英組第一名由陽交大吳佳芸以20分42秒拿下，第二、三名為聽障定向越野合作計畫隊吳思穎20分48秒、TRUE YOGA FITNESS林佳慧21分44秒。

吳佳芸其實曾是亞洲青少年田徑錦標賽2000障礙國手，後靠實力考上陽交大，是不折不扣的「學霸運動員」，不過她表示之前有新聞誤會她是靠體育成績升學，讓她有點介意，接觸定向越野近2年，吳佳芸認為這項運動最困難的地方是「選擇」，「點跟點之間可能有3、4個選擇，你必須在瞬間決定最佳解答，而且接近終點的時候不能太亢奮，得維持自己節奏。」

不過賽後發生一件插曲，李典叡復盤自己路徑後發現違規穿越農地，主動跟大會「自首」，主辦單位之一定向越野協會理事長沈永賢從善如流，並稱讚選手很有道德勇氣，「冠軍積分非常高，他說自己內心過不去，堅持放棄，我們後續就依規定處理，但這小孩子不簡單，我看得出他很難過，依然願意做對的事，值得鼓勵。」

今次賽事由於鄰近多有住戶、農田，為避免農家困擾，不少區域劃為禁區，成為選手安排路線的一大挑戰，定向越野經驗較少的李典叡因此失誤，還主動放棄生涯首座冠軍，但也因此獲得另一種掌聲。