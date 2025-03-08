快訊

傳藍綠大咖到場 估1200人送別！北所准柯文哲10日奔父喪

聽新聞
0:00 / 0:00

定向越野／金門幫笑傲台南 陽交大李典叡棄冠軍獲掌聲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李典叡（左起）、羅文听、吳佳芸都來自陽交大，其中李典叡主動放棄生涯首冠獲得掌聲。圖／中華民國定向越野協會提供
李典叡（左起）、羅文听、吳佳芸都來自陽交大，其中李典叡主動放棄生涯首冠獲得掌聲。圖／中華民國定向越野協會提供

113學年度第17屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽8日婦女節於台南市鳥樹林社區起跑，近200位選手共襄盛舉，大會提供分齡、分級，也有家庭組讓親子合作，在這個網路世代重拾紙本地圖，不失為一種樂趣。

為了這場比賽起了大早從金門飛來台灣的金門高中李佳蘋最終跑出35分11秒，名列高中女子組第9，她賽後苦笑說成績很糟，「第五個檢查點我大迷路，找不到打卡點，原來就只在柵欄的對面，花了我將近十分鐘。」

李佳蘋是田徑隊出身，高中才開始玩定向越野，這次跟著多達41人的「金門幫」挑戰府城，同組冠軍即是她的同學洪雅琳，僅花成績25分14秒，國高中的女男子組前三名共12個名額，光是金門幫就佔了5人，實力雄厚。

比起勇往直前的田徑，身為「網路原住民」的李佳蘋認為定向有另一種趣味，「平常Google地圖都會告訴你下一步怎麼走，定向越野必須自己看地圖跑點，還要自己規劃路線，過程很有挑戰性，紙本地圖也滿新鮮的。」

除了全國中等學校賽事，這場也是全國排名賽，男子菁英組競爭激烈，最終由國立陽明交通大學李典叡以19分29秒奪魁，逢甲大學馬金言20分2秒亞軍，屏東縣定向越野委員會謝兆則20分39秒奪下季軍。女子菁英組第一名由陽交大吳佳芸以20分42秒拿下，第二、三名為聽障定向越野合作計畫隊吳思穎20分48秒、TRUE YOGA FITNESS林佳慧21分44秒。

吳佳芸其實曾是亞洲青少年田徑錦標賽2000障礙國手，後靠實力考上陽交大，是不折不扣的「學霸運動員」，不過她表示之前有新聞誤會她是靠體育成績升學，讓她有點介意，接觸定向越野近2年，吳佳芸認為這項運動最困難的地方是「選擇」，「點跟點之間可能有3、4個選擇，你必須在瞬間決定最佳解答，而且接近終點的時候不能太亢奮，得維持自己節奏。」

不過賽後發生一件插曲，李典叡復盤自己路徑後發現違規穿越農地，主動跟大會「自首」，主辦單位之一定向越野協會理事長沈永賢從善如流，並稱讚選手很有道德勇氣，「冠軍積分非常高，他說自己內心過不去，堅持放棄，我們後續就依規定處理，但這小孩子不簡單，我看得出他很難過，依然願意做對的事，值得鼓勵。」

今次賽事由於鄰近多有住戶、農田，為避免農家困擾，不少區域劃為禁區，成為選手安排路線的一大挑戰，定向越野經驗較少的李典叡因此失誤，還主動放棄生涯首座冠軍，但也因此獲得另一種掌聲。

田徑

延伸閱讀

斥資百萬推XR實境體驗 金門貢糖業者讓親子玩轉貢糖製作

金門婦女節表揚 陳福海稱讚陳玉珍模範婦女

金門表揚模範婦女 陳福海：推動社會發展動力

金門國小美術班招生測驗登場 41名考生爭取20個名額

相關新聞

定向越野／金門幫笑傲台南 陽交大李典叡棄冠軍獲掌聲

113學年度第17屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽8日婦女節於台南市鳥樹林社區起跑，近200位選手共襄盛舉，大會...

高球／JLPGA大金蘭花賽 吳佳晏3回合並列第14

台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA新賽季開幕戰，大金蘭花女子高球賽第3回合，抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿，以3...

印地安泉網賽／種子落滿地 澤瑞夫、魯德皆爆冷出局

美國加州印地安泉網賽男子單打第2輪今天大爆冷門，名列頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和第4...

葉俊毅連任桃園市體育總會理事長 續聘王景成任秘書長

桃園市體育總會於今天舉行第19屆理監事改選，經會員代表投票結果，現任理事長葉俊毅獲得高票當選，順利連任第19屆理事長，葉...

高球／為浪浪募款370萬 高球甜心葉欣寧開心又驚喜

台灣女子「高爾夫甜心」葉欣寧為了流浪狗問題首度舉辦「欣中有寧」公益高爾夫活動，順利募得370萬善款，她開心笑說：「真的很...

網球／詹皓晴攜手俄國搭檔 晉級印地安泉網賽16強

台灣網球選手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃今天在印地安泉網賽女雙首輪，以2比6、6比3、10比6逆轉擊敗西班牙的布克薩與日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。