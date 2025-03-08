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高球／JLPGA大金蘭花賽 吳佳晏3回合並列第14

中央社／ 台北8日電
台灣高球好手吳佳晏（左）。 中央社
台灣高球好手吳佳晏（左）。 中央社

台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA新賽季開幕戰，大金蘭花女子高球賽第3回合，抓3博蒂、吞4柏忌繳出73桿，以3天平標準的216桿、暫並列第14名。

這個月才會滿21歲吳佳晏，上週在台灣參加鴻海女子職業高爾夫錦標賽，以台灣球員最佳的並列第18名作收後，本週就轉往日本沖繩參加日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）新賽季開幕戰。

吳佳晏前2回合表現出色，分別繳出71、72桿，前2天結束僅以1桿差距落後給3名並列領先者。

沒想到關鍵的第3回合，吳佳晏表現略微失常，前9洞抓2博蒂、吞3柏忌繳出37桿，轉場後博蒂、柏忌各1次，可惜從第14洞一路打平標準桿，無緣再進帳博蒂。

吳佳晏在接受中央社訪問時表示，休兵期間做了一些動作上的改變，體能也加強不少，上週在鴻海高球賽算是一種驗收，知道自己還有很多不足的地方，希望能繼續改進、加強，在這場比賽的最後一天拿出好表現。

吳佳晏前3回合結束，落後單獨領先者、地主球員菅楓華5桿，最終回合仍有一拚的機會。

JLPGA大金蘭花女子高球賽（Daikin Orchid LadiesGolf Tournament）總獎金1.2億日圓（約新台幣2720萬），從1988年開辦，過去台灣球員4度奪冠，其中盧曉晴曾在2015、2016年完成連霸。

吳佳晏 盧曉晴 高爾夫

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