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葉俊毅連任桃園市體育總會理事長 續聘王景成任秘書長
桃園市體育總會於今天舉行第19屆理監事改選，經會員代表投票結果，現任理事長葉俊毅獲得高票當選，順利連任第19屆理事長，葉俊毅畢業於美國加州舊金山州立大學管理學碩士，對體育的熱誠將持續帶領桃園市體育總會推動體育發展，深化基層體育培育，並提升桃園市在全國及國際體壇的競爭力。
葉俊毅在過去的任期內，積極推動桃園市體育發展，不僅成功舉辦多項國內外體育賽事，更致力於提升運動員培訓資源，強化各單項委員會運作機制，並促成多項體育場館的建設與升級，他的努力也獲得市府、體育界及各界人士的高度肯定。
連任後葉俊毅也繼續聘任王景成為第19屆秘書長，共同為桃園持續推廣全民運動風氣，促進學校與社會體育的結合，並積極爭取更多國際賽事在桃園舉辦，讓桃園成為台灣的體育重鎮。此外，他也將強化運動產業發展，結合企業資源，為桃園的體育發展開創更多可能性。
桃園市體育總會將在理事長葉俊毅及理監事、秘書長王景成領導下，持續與桃園市政府、教育局、體育局及各單項委員會及體育愛好者攜手合作，打造更完善的體育環境，讓桃園的體育發展邁向新的高峰。
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