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高球／為浪浪募款370萬 高球甜心葉欣寧開心又驚喜

中央社／ 台北8日電
台灣女子職業高爾夫好手葉欣寧。中央社（葉欣寧提供）
台灣女子職業高爾夫好手葉欣寧。中央社（葉欣寧提供）

台灣女子「高爾夫甜心」葉欣寧為了流浪狗問題首度舉辦「欣中有寧」公益高爾夫活動，順利募得370萬善款，她開心笑說：「真的很開心也很驚喜，這個金額我從沒想過。」

昨天活動當天3月7日是葉欣寧生日，正好最後募得善款也是370萬，扣除成本後將全數捐給「簡媽媽狗園」、「禎愛浪孩」、「犬山居」等3家受贈單位，希望改善流浪狗環境。

葉欣寧在接受中央社記者訪問時表示，過去一整週幾乎都在下雨，「我每晚睡到一半幾乎都會被驚醒，看著外頭一直下雨，心理壓力就很大，很怕公益高球賽當天天氣不好。」

幸好，可能是公益活動的關係連老天爺都幫忙，東華高爾夫球場昨天是無風無雨的陰天，讓到場「幫忙站台」的葉欣寧愛犬「白白」，都和所有球友玩得相當盡興。

葉欣寧表示，辦個公益活動真的不容易，要不斷調整晚宴座位、活動流程，「過去1個月我已經瘦了2公斤，搞不好我可以斜槓當婚禮顧問了。」

看到前來力挺和幫忙的好友們，葉欣寧也相當感恩地說：「體育圈像是鄭志龍、陳信安，藝人羅志祥、巫啟賢，不但都到場打球力挺還捐款，真的都是百忙中抽空來的。」

另外負責活動關卡、商品義賣等，葉欣寧也都找來職業球員李黛翎、倪珮儀、涂郡庭、彭婕、黃郁心、石澄璇、曾彩晴、張靖翎、郭艾榛、梁宜羚等人幫忙，「很感謝她們放下練球時間，幫我打點一切。」

葉欣寧強調，這場為流浪狗而辦的公益高爾夫活動，「算是達成我人生的一個小目標，雖然以後不會再辦，但仍舊會持續關心流浪狗問題，也希望這次參與的所有好友們，都可以跟我一起幫忙流浪狗有更好的環境和歸宿。」

高爾夫

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