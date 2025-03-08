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陳彥博北極圈617公里極地賽完賽 創亞洲選手新里程碑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國超馬運動員陳彥博成為首位在北極圈617公里極地賽事完賽的亞洲選手。圖／極地超馬運動員陳彥博提供
我國超馬運動員陳彥博成為首位在北極圈617公里極地賽事完賽的亞洲選手。圖／極地超馬運動員陳彥博提供

我國超馬運動員陳彥博在今天凌晨，以7天23小時19分鐘成績，完成北極圈617公里極地賽事，這次15人參賽，其中3人完賽120mile組別，棄賽人數5人，陳彥博也成為首位完成此賽事的亞洲選手。

在加拿大白馬鎮啟程的北極圈617公里極地賽，是以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者須在平均零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，全程不停歇，完賽率僅百分之30，至今尚未有亞洲選手成功完賽。

為迎戰這場極端比賽，陳彥博從今年1月就展開全長401公里、歷時8天的環台模擬訓練，並拉著雪橇穿越台灣西半部，不過育空地區賽事平均氣溫達零下30度，體感溫度甚至降至零下42度，嚴酷天候仍成為所有參賽選手的巨大考驗。

這項賽事已舉辦十餘年，加拿大北極圈地區的歷年氣溫，曾來到負92度，因此決定提前出發適應，賽事主辦單位在賽前為選手上「生存課」，因賽段會行走在Peel River冰河上，每位選手都要跳冰河測試，以確保他們在極地中能夠在第一時間先自救，陳彥博表示：「即便感到害怕、未知，還是會鼓起勇氣一次次的嘗試」。

因賽事地處偏遠，越往北走環境對選手的生理與心理都是巨大考驗，特別是亞洲選手較少接觸到這種極端低溫，陳彥博坦言，即使穿了三到四層衣物，仍難以抵擋刺骨的寒冷，晚上的風寒效應，一吐氣也使得臉部與所有裝備瞬間結冰，在這種惡劣天候下，一旦停止移動，身體就會快速失溫，要重新回暖必須耗費大量體力，甚至需要緊急紮營避寒，因此選手們幾乎無法長時間休息，只能持續推進，確保體溫不會下降太多。

在歷經近8天的極寒考驗後，陳彥博也在今天凌晨完成最後一天88公里的賽事，以7天23小時19分鐘成績抵達終點，成為首位完賽的亞洲選手，在這次出發前陳彥博就曾表示，「做一件事，有時不需要理由，只需要一股熱情。當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

超馬 陳彥博

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