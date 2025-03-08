陳彥博北極圈超馬賽完賽 締造亞洲第一人紀錄
通過極地氣候的考驗，台灣極地超馬運動員陳彥博今天在北極圈617公里不休息長征賽順利完賽，締造亞洲第一人紀錄，賽後他也興奮舉起國旗。
在加拿大舉行的北極圈617公里不休息長征賽，以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者除了須9天內徒步完成不間斷的長征，而且全程自給自足，並在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，導致完賽率僅30%，至今尚未有亞洲選手成功完賽。
身為今年唯一參賽的亞洲選手，現年38歲的陳彥博啟程赴加拿大前做足準備，包含從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練、寒流襲捲時到陽明山進行低溫訓練等，展現面對極地挑戰的決心與毅力，並希望以行動激勵更多人勇敢追夢，「當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」
陳彥博從開賽即始終保持在領先群位置，不過中間在連續低溫及長距離移動下，雙腳一度因為水泡產生發炎與灼熱感，經醫療人員診斷可能是感染所致，但他仍選擇堅持比賽，最後通過重重考驗，順利以7天23小時19分鐘抵達終點，如願寫下亞洲第一人紀錄。
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