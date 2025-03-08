快訊

57分鐘關鍵錄音檔曝光！被董事長「就近監管」雲云技術長嘆：人之將死其言也善

陳彥博北極圈超馬賽完賽 締造亞洲第一人紀錄

中央社／ 台北8日電
台灣極地超馬運動員陳彥博8日順利完成北極圈617公里不休息長征賽，寫下亞洲第一人完賽的紀錄，他在賽後舉起中華民國國旗。（陳彥博提供）
台灣極地超馬運動員陳彥博8日順利完成北極圈617公里不休息長征賽，寫下亞洲第一人完賽的紀錄，他在賽後舉起中華民國國旗。（陳彥博提供）

通過極地氣候的考驗，台灣極地超馬運動員陳彥博今天在北極圈617公里不休息長征賽順利完賽，締造亞洲第一人紀錄，賽後他也興奮舉起國旗。

在加拿大舉行的北極圈617公里不休息長征賽，以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者除了須9天內徒步完成不間斷的長征，而且全程自給自足，並在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，導致完賽率僅30%，至今尚未有亞洲選手成功完賽。

台灣極地超馬運動員陳彥博先前為了準備加拿大征戰北極圈617公里不休息長征賽，雙腳因為水泡產生發炎與灼熱感，他自行處理傷口，確保不會惡化，選擇堅持比賽。（陳彥博提供）
台灣極地超馬運動員陳彥博先前為了準備加拿大征戰北極圈617公里不休息長征賽，雙腳因為水泡產生發炎與灼熱感，他自行處理傷口，確保不會惡化，選擇堅持比賽。（陳彥博提供）

身為今年唯一參賽的亞洲選手，現年38歲的陳彥博啟程赴加拿大前做足準備，包含從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練、寒流襲捲時到陽明山進行低溫訓練等，展現面對極地挑戰的決心與毅力，並希望以行動激勵更多人勇敢追夢，「當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

陳彥博從開賽即始終保持在領先群位置，不過中間在連續低溫及長距離移動下，雙腳一度因為水泡產生發炎與灼熱感，經醫療人員診斷可能是感染所致，但他仍選擇堅持比賽，最後通過重重考驗，順利以7天23小時19分鐘抵達終點，如願寫下亞洲第一人紀錄。

超馬 陳彥博

延伸閱讀

美加貿易戰加劇 川普：最快今起對加拿大乳品和木材徵稅

川普延徵加、墨關稅 加深市場憂慮

南海緊張加劇 菲律賓與加拿大完成軍隊互訪協商

加國前奧運滑雪選手涉販毒 淪FBI十大通緝要犯！懸賞金高達3.3億

相關新聞

羽球／林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良大師賽4強

台灣「左手重砲」林俊易7日在法國奧爾良羽球大師賽男單8強，與自家人李佳豪激戰3局，最終以18比21、22比20、21比1...

陳彥博北極圈超馬賽完賽 締造亞洲第一人紀錄

通過極地氣候的考驗，台灣極地超馬運動員陳彥博今天在北極圈617公里不休息長征賽順利完賽，締造亞洲第一人紀錄，賽後他也興奮...

足球／FIFA將研究2030世足賽擴大至64隊 慶祝賽事100周年

國際足球總會（FIFA）今天表示，針對有人提議將2030年世界盃足球賽（World Cup）參賽隊伍擴大至64隊，以紀念...

世壯運／形象大使錢薇娟宣傳周邊商品 透露最愛「這項小物」

前女籃國手錢薇娟受邀擔任雙北世壯運商品形象大使，她今天表示，先前原本有意組隊參賽，膝蓋還為此動手術，但因同期隊友身上都有...

巴黎奧運獎牌氧化剝落「像經歷過戰爭」220枚申請換新

巴黎2024年夏季奧運會和殘奧會的獎牌，是法國向全世界宣揚的法國精美設計與優良製造的一個典型例子，得到了廣泛的關注，但最...

讓運動成為日常生活 SPORTS NATION發表全新潮流服飾

位於台北大巨蛋的運動餐廳SPORTS NATION推出全球首創的「電子自助酒精交易所」引發話題，今天他們更在「台灣運動文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。