羽球／林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良大師賽4強

中央社／ 台北8日電
「左手重砲」林俊易。圖／聯合報系資料照片
「左手重砲」林俊易。圖／聯合報系資料照片

台灣「左手重砲」林俊易7日在法國奧爾良羽球大師賽男單8強，與自家人李佳豪激戰3局，最終以18比21、22比20、21比12逆轉勝出，闖進4強。

世界排名第14的林俊易本季前3站最佳成績為印度公開賽8強，本週征戰法國舉辦的超級300系列法國奧爾良大師賽，首輪以直落2橫掃馬來西亞選手詹俊為，16強同樣以2比0擊退世錦賽銅牌、印度選手普蘭諾伊（Prannoy H. S.），8強則與自家人李佳豪狹路相逢。

雙方過去5度交手，林俊易以3勝2敗略占上風，最近一次是在去年台北公開賽碰頭，林俊易在4強扳倒李佳豪，最終拿下冠軍。

睽違近半年再度過招，林俊易雖然開局以8比3領先，但隨後卻被李佳豪打出一波11比2攻勢超前，讓李佳豪以21比18先下一城。

雙方次局上演拉鋸戰，李佳豪以20比19率先逼出賽末點後，卻被林俊易化解，林俊易以22比20扳回一城。

林俊易延續這股氣勢，決勝局在4比5落後情況下，連掃7分拉開差距，擺脫對手糾纏，最終以21比12迎接勝利。

林俊易在收下個人本季首張4強門票，下一戰對手將是印度選手薛堤（Ayush Shetty）。

世錦賽 李佳豪 林俊易

延伸閱讀

普亭諷法國重蹈拿破崙征俄失敗後塵 馬克宏高EQ回應：他搞錯歷史

羽球／奧爾良羽球大師賽 李佳豪8強對決林俊易

羽球／BWF奧爾良大師賽 林俊易輕取對手晉8強

羽球／戴資穎現身生涯致敬特展 親曝目前狀態

相關新聞

羽球／林俊易3局拍下李佳豪 闖進奧爾良大師賽4強

台灣「左手重砲」林俊易7日在法國奧爾良羽球大師賽男單8強，與自家人李佳豪激戰3局，最終以18比21、22比20、21比1...

足球／FIFA將研究2030世足賽擴大至64隊 慶祝賽事100周年

國際足球總會（FIFA）今天表示，針對有人提議將2030年世界盃足球賽（World Cup）參賽隊伍擴大至64隊，以紀念...

世壯運／形象大使錢薇娟宣傳周邊商品 透露最愛「這項小物」

前女籃國手錢薇娟受邀擔任雙北世壯運商品形象大使，她今天表示，先前原本有意組隊參賽，膝蓋還為此動手術，但因同期隊友身上都有...

巴黎奧運獎牌氧化剝落「像經歷過戰爭」220枚申請換新

巴黎2024年夏季奧運會和殘奧會的獎牌，是法國向全世界宣揚的法國精美設計與優良製造的一個典型例子，得到了廣泛的關注，但最...

讓運動成為日常生活 SPORTS NATION發表全新潮流服飾

位於台北大巨蛋的運動餐廳SPORTS NATION推出全球首創的「電子自助酒精交易所」引發話題，今天他們更在「台灣運動文...

田徑／田協潛優將赴泰國移訓 秘書長王景成前往場勘

中華民國田徑協會秘書長王景成與訓練組長賴英儒、副組長黃維凡，近日前往泰國場勘今年潛優訓練營的訓練場地，包括亞洲田徑總會第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。