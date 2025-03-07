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足球／FIFA將研究2030世足賽擴大至64隊 慶祝賽事100周年

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
FIFA表示，針對有人提議將2030年世界盃足球賽參賽隊伍擴大至64隊，國際足總將檢視這項提案。路透社
FIFA表示，針對有人提議將2030年世界盃足球賽參賽隊伍擴大至64隊，國際足總將檢視這項提案。路透社

國際足球總會（FIFA）今天表示，針對有人提議將2030年世界盃足球賽（World Cup）參賽隊伍擴大至64隊，以紀念這項賽事屆滿100週年，國際足總將檢視這項提案。

路透社報導，2030年世足賽將由歐洲國家西班牙、葡萄牙及北非國家摩洛哥共同主辦，前3場賽事則將由南美洲國家阿根廷、巴拉圭和烏拉圭承辦。

而由北美國家美國、墨西哥和加拿大聯合主辦的明年世足賽，已將參賽隊伍由原本的32隊擴大至48隊。

國際足總發言人告訴路透社，本月5日國際足總理事會（FIFA Council）會議接近尾聲討論綜合議程時，1名理事自發性提議研議讓2030年世足賽由64個隊伍參加，以慶祝這項賽事滿百年。

這名發言人說：「國際足總承認有此構想，因為理事會成員的任何提案，國際足總都有義務加以研議。」

美國「紐約時報」（The New York Times）今天稍早報導，這項提案是由烏拉圭代表阿隆索（IgnacioAlonso）提出，與會者的反應則是「震驚不語」。

報導還引述3名參與這場會議的人士指出，國際足總做相關決定時，很可能會以商業或政治利益為主要考量，而非運動本身。

報導另引述4名「直接知情人士」表示，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）「以有趣形容這項提案，認為值得更仔細研究」。

世足賽 阿隆索

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