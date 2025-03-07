讓運動成為日常生活 SPORTS NATION發表全新潮流服飾

位於台北大巨蛋的運動餐廳SPORTS NATION推出全球首創的「電子自助酒精交易所」引發話題，今天他們更在「台灣運動文化展」發表全新「OFF！ELD」潮流服飾與系列商品，要讓運動不只是一種競技，更是一種文化、態度和生活日常。

我國運動熱潮從去年巴黎奧運到世界棒球12強賽、今年經典賽資格賽，凝聚了無數運動文化愛好者的熱血與激情，除了親自到場觀賽外，運動餐廳也成為球迷聚會交流的第三空間。

而運動餐廳SPORTS NATION也在今天舉行全新IP記者會，並邀請來台北台新戰神隊後衛王律翔、新北中信特攻隊後衛劉人豪，人氣啦啦隊Dora、安娜為活動站台，並進行全新商品展示。

SPORTS NATION運動餐廳為了讓運動場上的熱血拚勁能夠延續到場下的自我追求，希望透過「OFF！ELD」呈現OFF THE FIELD的場外形象，即使在比賽結束後，運動人的精神仍能在場外延續，這次推出的系列商品包含了籃球、棒球、足球、橄欖球運動球衣，以及休閒T恤和各項潮流配件，希望讓運動文化愛好者在場外也能夠展現自我追求的一面，並在日常生活中就能感受到運動所凝聚的強大能量。

SPORTS NATION運動餐廳近期也將與體育串流平台DAZN密切合作觀賽派對，此外，電商平台STANCAVE也宣布將隨SPORTS NATION展店到台中與台南的步伐展開進一步合作，規劃門市展售獨家商品，希望藉由跨界合作、資源共享激盪出更多創新思維。