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世壯運／形象大使錢薇娟宣傳周邊商品 透露最愛「這項小物」

中央社／ 台北7日電
前女籃國手錢薇娟（左1）受邀擔任雙北世壯運商品形象大使，她7日表示，自己最喜歡的周邊商品就是「壯寶系列」。圖中央社提供
前女籃國手錢薇娟（左1）受邀擔任雙北世壯運商品形象大使，她7日表示，自己最喜歡的周邊商品就是「壯寶系列」。圖中央社提供

前女籃國手錢薇娟受邀擔任雙北世壯運商品形象大使，她今天表示，先前原本有意組隊參賽，膝蓋還為此動手術，但因同期隊友身上都有傷，後來改以壘球隊領隊身分參與。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日揭開序幕，台北市副市長林奕華與新北市政府副秘書長龔雅雯今天出席周邊商品發布記者會。

擔任商品形象大使的錢薇娟現身分享，與台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王總經理毛加恩拍攝商品宣傳照的趣事。她笑說，毛加恩很愛漂亮，「他拍照的時候在我旁邊梳化，他講話好小聲，可能怕我聽見，一直說頭髮這裡有點翹。」

錢薇娟透露，其實她透過鏡子看到毛加恩，發現根本沒什麼問題，她沒好氣地說：「毛加恩真的很帥了，而且頭髮也沒翹。」

錢薇娟今天身穿印有SPORTS beyond AGE, LIFEwithout LIMITS（運動無界 人生無限）的T恤，她表示，隨著身分轉變，現在運動對我而言，不再有什麼目標或目的，變成日常人生一部分，「雖然我不再想要去得多少分、超越什麼，沒有這些目標、目的性，很自然運動就沒有所謂極限，沒有極限代表無限，這句話對我來說是非常契合。」

錢薇娟表示，之前膝蓋有動手術，原本希望能組隊參加世壯運，「但我同期的朋友手痛的痛，腳痛的痛，我找不到隊友。」後來在壘球隊邀請下擔任領隊。

雙北世壯運周邊商品「壯寶系列」以賽會吉祥物為設計核心，推出多項紀念性質的周邊商品，包括造型壯寶娃娃、襪子、頭帶、金屬徽章等，今天也揭曉更多商品，包括薄機能外套、自動摺傘、鞋袋。

錢薇娟表示，自己最喜愛的周邊商品便是「壯寶系列」，她透露，過去2017年台北世大運她也購買了不少周邊商品，「小吊飾到現在還掛在我車上。」

世壯運 錢薇娟

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