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田徑／田協潛優將赴泰國移訓 秘書長王景成前往場勘

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華田徑協會秘書長王景成（左一）、訓練組長賴英儒（右二）前往泰國場勘今年潛優訓練營的移訓場地。圖／中華民國田徑協會提供
中華田徑協會秘書長王景成（左一）、訓練組長賴英儒（右二）前往泰國場勘今年潛優訓練營的移訓場地。圖／中華民國田徑協會提供

中華民國田徑協會秘書長王景成與訓練組長賴英儒、副組長黃維凡，近日前往泰國場勘今年潛優訓練營的訓練場地，包括亞洲田徑總會第一副主席蘇拉朋（Surapong Ariyamongkol ）以及秘書長、競賽部長等人也特別前來協助安排，全力支持7月即將開始的潛優訓練營。

中華田協114年潛優訓練營預計於7月1日至7日進行國內訓練暨開訓，7月8日至28日至泰國進行為期三周的國外移地訓練，預計遴選國內具潛力優秀U18、U20選手60位，U23選手20位，教練20位及物治師10位總共110位。

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