世壯運／攜手毛加恩拍商品照 錢薇娟將以領隊身份參賽

2025雙北世壯運將在5月17日至30日舉行，今天台北市副市長林奕華、新北市副秘書長龔雅雯共同發布34項賽會官方周邊商品，而這次擔任商品形象大使的錢薇娟也現身站台，她透露儘管不會以選手身份在世壯運登場，但將會以領隊身份參與壘球賽事，也希望屆時大家能夠一起進場為選手加油打氣。

雙北世壯運將於5月17日揭開序幕，今年大會也推出三個系列商品，包括「壯寶系列」、「運動休閒系列」、「紀念商品系列」，日前開放預購27項周邊商品，已經引發民眾購買熱潮，今天則是再公佈7項兼具地方文化特色以及實用性的周邊商品。

台北市副市長林奕華表示，2025雙北世壯運吸引全球熱愛運動的人士來台親身體驗這座島嶼的熱情與魅力。提供一個台灣國際曝光的舞台，透過這次盛會，向世界展顯台灣的創意設計能量，所有周邊商品的設計與製作都由本地優秀廠商參與，其中最具代表性的「壯寶」系列，讓世壯運的氛圍與精神不僅侷限於賽場上，更能融入每位民眾的日常生活。

新北市副秘書長龔雅雯表示，世壯運還不僅是一次提升台灣國際形象的絕佳機會，更是一次促進地方經濟產值的契機。世壯運為展現城市意象及多元文化，雙北花了許多心力並結合在地文化如三峽藍染藝術，開發周邊商品展現在地工藝技術，共同推廣雙北城市特色。

而這次世壯運也找來錢薇娟、毛加恩共同拍攝商品照，不僅展現世壯運的活力，也傳遞個性化運動穿搭新概念，談到這次與當過模特兒的毛加恩合作，錢薇娟也笑說：「他應該算是台灣職業運動最帥氣的GM，拍照時真的很帥，也真的很愛漂亮。」

錢薇娟今天也穿著印有世壯運標語「SPORTS beyond AGE,LIFE without LIMITS.（運動無界 人生無限）」的TEE恤登台，她說：「這段話對我非常契合，運動無界、人生無限，過去我當運動員總在追求極限，這是很痛苦過程，但隨著身分轉變，不太可能再去做這件事，目標轉變，現在運動對我來說不在有目標、目的，而是我人生中的一部分，每天要做的事情，不再是得多少分，運動沒有極限就無限了，把這衣服穿身上很熱血振奮人心。」

錢薇娟也透露，過去自己曾以觀眾身份參與高雄世運會，也以教練身份參加台北世大運，這次世壯運也不缺席，則將擔任壘球隊領隊，切換身份參與台灣運動盛事。