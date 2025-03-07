羽球／奧爾良羽球大師賽 李佳豪8強對決林俊易

台灣選手李佳豪今天凌晨在法國奧爾良羽球大師賽男單16強，以21比5、11比21、21比19擊敗新加坡選手鄭加恆，8強將與對決自家人、「左手重砲」林俊易。

世界排名第23的李佳豪開季前3站馬來西亞公開賽、印度公開賽、印尼大師賽都在首輪出局，這次在超級300系列的法國奧爾良羽球大師賽總算開胡，首輪以直落2淘汰香港好手伍家朗。

李佳豪16強碰上排名第25的新加坡選手鄭加恆，對手曾在今年泰國大師賽封王。

李佳豪開賽在8比5領先情況下，直接拉出一波13比0猛攻，以21比5拔得頭籌，次局卻未能延續這股氣勢，在9比8領先時遭遇亂流，以11比21讓出。

李佳豪決勝局展現韌性，先是克服10比16劣勢，並在18比19落後情況下頂住壓力、連得3分，以21比19脫困。

李佳豪收下8強門票後，將碰上自家林俊易，將上演「台灣內戰」戲碼，也確定台灣男單提前鎖定1席4強席次。

至於男雙組合王齊麟與邱相榤16強出戰韓國組合姜敏赫與奇東柱，「麟榤配」首局在16比20落後時，連續化解3個局點後，仍無功而返，以19比21拱手讓出。

「麟榤配」次局最多握有6分領先優勢，但在20比18領先時未能把握機會、遭對手逆轉，「麟榤配」最終以20比22敗下陣來。