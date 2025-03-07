羽球／BWF奧爾良大師賽 林俊易輕取對手晉8強
在法國舉行的BWF奧爾良羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單16強，面對前印度一哥普蘭諾伊（Prannoy H.S.），以21比18、21比9過關，如願挺進8強。
男單世界排名第14名的林俊易，連同今天這場比賽在內，生涯2戰普蘭諾伊都順利獲勝。
今天首局開打後，林俊易就佔得上風，最多以13比7取得優勢，儘管被追到14比14平手後形成拉鋸戰，但接著林俊易在17比18落後時連得4分如願搶下首局。
打出信心的林俊易，在第2局勢如破竹，多次斜線劈殺，打得普蘭諾伊措手不及，開賽就是8比1的攻勢，最多曾以17比6領先多達11分，輕鬆拿下第2局及比賽勝利。
林俊易目前是台灣第2男單，這場奧爾良大師賽也被大會列為第2種子；在他晉級8強後，很有機會上演台灣內戰，因為對手將是李佳豪及新加坡鄭加恆之間的勝方。
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