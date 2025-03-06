足球／亞足聯盃台鋼踢平馬都拉聯 13日客場拚勝  

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南市台鋼在主場與印尼馬都拉聯踢平，雙方13日將於客場再戰。圖／中華足協提供
南市台鋼在主場與印尼馬都拉聯踢平，雙方13日將於客場再戰。圖／中華足協提供

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，今天南市台鋼於高雄市立楠梓足球場迎戰印尼馬都拉聯，雙方前半場失誤不少，比賽節奏零碎，攻勢未能串連，因此雙方都未能越雷池一步，下半場馬都拉聯兩次攻門機會都遭到台鋼門將潘文傑化解，最終雙方0：0戰平，13日將在印尼客場決勝負。

比賽前段，馬都拉聯來勢洶洶，第12分鐘朱尼爾（Iran Junior）接獲隊友傳球，左路清出空檔起腳射門，台鋼門將潘文傑抓準落點將球接住，沒讓對手得逞，第16分鐘，輪到台鋼反擊，姚克錡快攻機會右路傳中，無奈沒有隊友在傳球線上。傷停補時階段，台鋼因對手黃牌獲得自由球機會，卡馬羅尼選擇直接射門，無奈遭到馬都拉聯門將攔下，雙方保持0：0進入中場休息。

下半場，第67分鐘馬都拉聯隊長魯林哈（Lulinha）單刀突破，遭潘文傑擋下；傷停補時階段，朱尼爾單刀機會射門又遭潘文傑撲出，台鋼則在傷停補時最後一分鐘，獲得角球機會，無奈還是遭馬都拉聯化解，終場雙方0：0握手言和，南市台鋼將於13日前往客場踢館，爭取晉級門票。

賽後台鋼總教練張生平說：「球隊因為太久沒有在比賽狀態，很明顯節奏跟不上印尼的腳步。此外，球隊出現太多不必要的傳球，導致失誤過多，沒有將我們中場的優勢發揮出來。」他也表示，會在這幾天調整狀態，加強傳球的速度，勢必會在客場全力搶勝。

台鋼

延伸閱讀

Live／亞足聯盃8強賽 台鋼主場迎戰印尼馬都拉聯力拚紀錄

足球／地表最強FIFA俱樂部世界盃倒數100天 DAZN串流平台場場直播

金門縣巷弄狹小古蹟多 金消向南市消防取經獨創幫浦車

足球／總獎金470萬！首屆全國總統盃報名起跑

相關新聞

羽球／戴資穎現身生涯致敬特展 親曝目前狀態

締造羽球無數紀錄的我國「一姊」戴資穎，今天久違現身為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」剪綵...

羽球／看「賴皮」教練開金口 戴資穎笑開懷

有羽壇「魔術師」美稱的我國羽球天后戴資穎，今天現身台北松菸園區為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致...

足球／亞足聯盃台鋼踢平馬都拉聯 13日客場拚勝  

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，今天南市台鋼於高雄市立楠梓足球場迎戰印尼馬都...

世壯運排球／藝人、前國手組隊備戰 鄭世忠訪視露兩手

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，體育署為了瞭解基層社區運動現況，以利未來全民運動署成立後適切的輔導...

Live／亞足聯盃8強賽 台鋼主場迎戰印尼馬都拉聯力拚紀錄

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，南市台鋼將於迎戰印尼馬都拉聯，賽事在高雄...

影／生涯特展今起展出 戴資穎：想留下永不放棄的精神

「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否已退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。