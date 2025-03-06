足球／亞足聯盃台鋼踢平馬都拉聯 13日客場拚勝  

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，今天南市台鋼於高雄市立楠梓足球場迎戰印尼馬都拉聯，雙方前半場失誤不少，比賽節奏零碎，攻勢未能串連，因此雙方都未能越雷池一步，下半場馬都拉聯兩次攻門機會都遭到台鋼門將潘文傑化解，最終雙方0：0戰平，13日將在印尼客場決勝負。

比賽前段，馬都拉聯來勢洶洶，第12分鐘朱尼爾（Iran Junior）接獲隊友傳球，左路清出空檔起腳射門，台鋼門將潘文傑抓準落點將球接住，沒讓對手得逞，第16分鐘，輪到台鋼反擊，姚克錡快攻機會右路傳中，無奈沒有隊友在傳球線上。傷停補時階段，台鋼因對手黃牌獲得自由球機會，卡馬羅尼選擇直接射門，無奈遭到馬都拉聯門將攔下，雙方保持0：0進入中場休息。

下半場，第67分鐘馬都拉聯隊長魯林哈（Lulinha）單刀突破，遭潘文傑擋下；傷停補時階段，朱尼爾單刀機會射門又遭潘文傑撲出，台鋼則在傷停補時最後一分鐘，獲得角球機會，無奈還是遭馬都拉聯化解，終場雙方0：0握手言和，南市台鋼將於13日前往客場踢館，爭取晉級門票。

賽後台鋼總教練張生平說：「球隊因為太久沒有在比賽狀態，很明顯節奏跟不上印尼的腳步。此外，球隊出現太多不必要的傳球，導致失誤過多，沒有將我們中場的優勢發揮出來。」他也表示，會在這幾天調整狀態，加強傳球的速度，勢必會在客場全力搶勝。