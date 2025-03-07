舉重／郭婞淳備戰5月亞錦賽 先從全原運出發

中央社／ 台北6日電
「舉重女神」郭婞淳。圖／聯合報系資料照片
「舉重女神」郭婞淳。圖／聯合報系資料照片

舉重女神」郭婞淳將迎接巴黎奧運後首場賽事，從3月下旬的全國原住民族運動會出發，教練林敬能今天說，今年預計參加2大國際賽，除了5月亞錦賽外，下半年重頭戲是世錦賽

郭婞淳去年帶傷出征巴黎奧運女子59公斤級，儘管以銅牌作收，但成為台灣第一位連3屆在奧運殿堂奪牌的選手，而她後續因養傷缺席同年底的世界舉重錦標賽。

第15屆全國原住民族運動會3月21日將在高雄市揭開序幕，今年賽事列入舉重項目，郭婞淳報名女子59公斤級，也是她在奧運後首度出賽。教練林敬能接受中央社訪問時表示，屆時將由學姐洪萬庭在場邊督軍。

談到郭婞淳目前傷勢恢復狀況，林敬能表示，傷勢不太可能完全痊癒，只能設法找到與傷勢和平共處的方式，並透過增加肌力以及強化原先優勢等方式彌補，他透露，這段時間將以往單日訓練量分成2天進行，並著重在治療與復健，以及提升體能。

林敬能指出，郭婞淳現階段將以參加大比賽為主，近期則是選在雲林縣斗南高中移地訓練，除了傳承經驗外，他開玩笑地說還有另外一個考量，「5年前東京奧運前曾來這裡移地訓練，去過後覺得氣很好、很順。」

在全原運結束後，林敬能透露，預計4月底、5月初前往中國移訓，接著短暫返台調整後，郭婞淳將參加5月9日在中國浙江登場的亞洲舉重錦標賽，下半年還將比全國運動會、世錦賽，他表示，希望郭婞淳能恢復到世界前5名的水準，「但先一步步來、不急。」

世錦賽 舉重 郭婞淳

延伸閱讀

2025年全國原住民族運動會 高雄桃源區美蘭部落引燃聖火

培育優秀選手 全國第一座奧運規格現代五項設施啟用

3企業助巴黎奧運台灣隊 林佳龍頒贈外交之友貢獻獎

拳擊／吳詩儀奧運摘銅後換量級 國際賽首戰開紅盤

相關新聞

足球／亞足聯盃台鋼踢平馬都拉聯 13日客場拚勝  

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，今天南市台鋼於高雄市立楠梓足球場迎戰印尼馬都...

羽球／BWF奧爾良大師賽 林俊易輕取對手晉8強

在法國舉行的BWF奧爾良羽球大師賽，台灣「左手重砲」林俊易今天在男單16強，面對前印度一哥普蘭諾伊（Prannoy H....

世壯運排球／藝人、前國手組隊備戰 鄭世忠訪視露兩手

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，體育署為了瞭解基層社區運動現況，以利未來全民運動署成立後適切的輔導...

Live／亞足聯盃8強賽 台鋼主場迎戰印尼馬都拉聯力拚紀錄

2025年亞足聯挑戰聯賽（AFC Challenge League）8強賽，南市台鋼將於迎戰印尼馬都拉聯，賽事在高雄...

羽球／看「賴皮」教練開金口 戴資穎笑開懷

有羽壇「魔術師」美稱的我國羽球天后戴資穎，今天現身台北松菸園區為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致...

羽球／戴資穎現身生涯致敬特展 親曝目前狀態

締造羽球無數紀錄的我國「一姊」戴資穎，今天久違現身為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」剪綵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。