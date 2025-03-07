舉重／郭婞淳備戰5月亞錦賽 先從全原運出發

「舉重女神」郭婞淳將迎接巴黎奧運後首場賽事，從3月下旬的全國原住民族運動會出發，教練林敬能今天說，今年預計參加2大國際賽，除了5月亞錦賽外，下半年重頭戲是世錦賽。

郭婞淳去年帶傷出征巴黎奧運女子59公斤級，儘管以銅牌作收，但成為台灣第一位連3屆在奧運殿堂奪牌的選手，而她後續因養傷缺席同年底的世界舉重錦標賽。

第15屆全國原住民族運動會3月21日將在高雄市揭開序幕，今年賽事列入舉重項目，郭婞淳報名女子59公斤級，也是她在奧運後首度出賽。教練林敬能接受中央社訪問時表示，屆時將由學姐洪萬庭在場邊督軍。

談到郭婞淳目前傷勢恢復狀況，林敬能表示，傷勢不太可能完全痊癒，只能設法找到與傷勢和平共處的方式，並透過增加肌力以及強化原先優勢等方式彌補，他透露，這段時間將以往單日訓練量分成2天進行，並著重在治療與復健，以及提升體能。

林敬能指出，郭婞淳現階段將以參加大比賽為主，近期則是選在雲林縣斗南高中移地訓練，除了傳承經驗外，他開玩笑地說還有另外一個考量，「5年前東京奧運前曾來這裡移地訓練，去過後覺得氣很好、很順。」

在全原運結束後，林敬能透露，預計4月底、5月初前往中國移訓，接著短暫返台調整後，郭婞淳將參加5月9日在中國浙江登場的亞洲舉重錦標賽，下半年還將比全國運動會、世錦賽，他表示，希望郭婞淳能恢復到世界前5名的水準，「但先一步步來、不急。」