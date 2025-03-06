世壯運排球／藝人、前國手組隊備戰 鄭世忠訪視露兩手

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，體育署為了瞭解基層社區運動現況，以利未來全民運動署成立後適切的輔導與協助，署長鄭世忠在今天晚間就前往南湖高中訪視幾支將參與今年世壯運排球賽事的隊伍，大學時期也曾參加排球校隊的他也下場小試身手，與球友們同樂。

雙北世界壯年運動會即將在5月登場，今天體育署署長鄭世忠特別前往南湖高中訪視包括金勇Keep Young、Faith、WOW LADIES、Way Maker與Let’s Drink some tonight等在此積極備戰的隊伍，鄭世忠除了到場關心選手訓練狀況外，也特別換上球衣下場參加訓練，幾次精彩的救球與扣殺表現贏得滿堂彩。

鄭世忠指出，今年世壯運在雙北舉行，吸引不少運動愛好者組隊參賽，其中不乏退役國手、藝人與一般上班族，也希望藉由這次世壯運讓運動重新回到民眾的生活之中，除了維持運動的好習慣外，也能攜家帶眷共同享受運動的樂趣。

談到今天換上球衣重回球場，鄭世忠指出雖然因為公務繁忙無法一同參賽，但也承諾到時將會到場為選手加油打氣，「上次打球應該是18年前，我以前在英國打過校隊，也打過歐洲大學錦標賽，感覺還是在，但球有點摸不太到，但最高興就是跟球友們在球場一起玩球，馬上就可以融入，這感覺是很好的。」

而今天到場訓練的包括藝人張晏塵、張耘芝、梅賢治與退役國手張建邦等人，其中國小打過排球的張晏塵，在去年得知世壯運將在雙北舉行後，就積極尋找球友報隊參賽，這次她也將在30＋競賽女、混排、30＋休閒女組出賽。

談到尋找隊友的過程，張晏塵說：「我很想比世壯運，就想說要找人一起，並且在球場搭訕球友也是過去國小時的對手，問她們要不要一起打世壯運，後來發現大家在球場都認識，就串起緣分。現在除了每周練球外，我們還會聚餐，甚至辦自己的尾牙，球隊凝聚力真的很棒。」

至於前國手張建邦這次更是號召台師大校友們組成實力堅強的「Let’s Drink some tonight」，陣中包括了王明浚、黃培閎、高偉誠、陳建禎、戴儒謙等昔日國家隊好手，預計將會是這次30＋競賽男組的冠軍熱門。