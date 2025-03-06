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羽球／看「賴皮」教練開金口 戴資穎笑開懷

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否已退休時表示，沒有這樣想，但要這樣想也可以，並說運動員會離開賽場，但精神會留下，她希望能留下「堅持到底，永不放棄」的精神。 記者余承翰／攝影
「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否已退休時表示，沒有這樣想，但要這樣想也可以，並說運動員會離開賽場，但精神會留下，她希望能留下「堅持到底，永不放棄」的精神。 記者余承翰／攝影

有羽壇「魔術師」美稱的我國羽球天后戴資穎，今天現身台北松菸園區為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」剪綵，從青少女時期一路合作的贊助商VICTOR特別製作影片送給小戴，讓小戴和擔任記者會主持人的姊姊戴靖潔看得目不轉睛，尤其是教練「賴皮」賴建誠的片段更讓小戴笑開懷。

VICTOR邀請包括「羽球王子」王子維、巴黎奧運金牌拳后林郁婷、網紅家庭「Rice & Shine」和長期合作的教練賴建誠等錄製影片，小戴在台上觀賞影片時全程帶著笑容，看到「賴皮」的片段笑意更明顯，不時和姊姊交頭接耳。

姐妹倆笑說，賴建誠平常話不多，影片可能是「讀稿演出」，小戴還說：「去年比較多時間不好，開刀復健後心情好很多，教練讓我心情放鬆很多。」

小戴去年受膝傷影響，巴黎奧運還淚灑球場，今天分享看特展心得時也提到，羽球選手生涯十多年中，很多時候都有堅持不下去的時候，但想到是自己選擇的路，不該輕言放棄，「堅持到底，永不放棄」的精神也是自己想傳達給球迷們的信念，現在感覺和球迷們都有默契，「不用說，大家都知道的感覺。」

「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」展期從今天到16日，小戴笑說特展許多物品勾起她很多回憶，「好多以前的東西被收著，自己也滿驚訝。」她提到，很多球迷是東京奧運後才認識自己，歡迎到特展逛逛，了解更早之前的戴資穎。

「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否退休時表示，沒有這樣想，但要這樣想也可以，並說運動員會離開賽場，但精神會留下，她希望能留下「堅持到底，永不放棄」的精神。 記者余承翰／攝影
「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否退休時表示，沒有這樣想，但要這樣想也可以，並說運動員會離開賽場，但精神會留下，她希望能留下「堅持到底，永不放棄」的精神。 記者余承翰／攝影

戴資穎 羽球 魔術

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