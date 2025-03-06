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羽球／戴資穎現身生涯致敬特展 親曝目前狀態
締造羽球無數紀錄的我國「一姊」戴資穎，今天久違現身為「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」剪綵，動完膝蓋手術的她透露身體狀況離正常活動「還要一段時間」，不過復健都有按照進度走，對於特展是否是和選手生涯告別的一部分沒有多想，但一進展場就有許多回憶開始湧現，歡迎球迷一同來參與特展。
和小戴合作超過十年的VICTOR，將小戴羽球生涯豐功偉業的紀錄集結成生涯致敬特展，今天起到16日在台北松菸展出，除展示小戴奧運實戰球拍、經典戰靴與生涯重要冠軍獎座，更精心設計AR互動「合穎拍貼機」讓球迷與小戴近距離互動。
小戴今天親自現身為特展剪綵並留下簽名，許久沒公開露面的她看到VICTOR準備的影片露出燦爛笑容，透過今天活動也向球迷們宣告「我很好」。
曾多次預告去年賽季結束後就要卸下選手生涯，小戴去年10月向世界羽球聯盟（BWF）申請排名保護，退休計畫是否有變備受關注，如今「選手生涯致敬特展」是否是和小戴選手生涯告別？小戴表示沒這樣想過，不過要有如此解讀也可以，且展覽很有「質感」，除了實戰裝備、獎牌還有比賽影片，連自己看到都會停下來觀賞，歡迎球迷一起感受十多年來的球場紀念。
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