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影／生涯特展今起展出 戴資穎：想留下永不放棄的精神
「Yingcredible Career 戴資穎選手生涯致敬展」今起在松菸揭幕，戴資穎今天出席揭幕記者會時被問到是否已退休時，她表示「沒有這樣想，但要這樣想也可以」，並說運動員會離開賽場，但精神會留下，她希望能留下「堅持到底，永不放棄」的精神。
戴資穎特展從今天起到16日在松菸展出，展示她歷年來參與各大賽事所獲得的獎牌、實戰球拍與球鞋以及各賽事的選手證等。戴資穎笑說，這些東西其實擺在家她自己也沒有在看，但今天在展內看到她自己在2009年越南公開賽得到亞軍，回憶都湧了上來，歡迎球迷一同前來看展了解她的球員生涯。
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