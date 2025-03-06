足球／地表最強FIFA俱樂部世界盃倒數100天 DAZN串流平台場場直播

全球足球迷熱血沸騰！史上規模最大、最具影響力的FIFA俱樂部世界盃，正式進入倒數100天，這場被譽為「地表最強」俱樂部對決的賽事，集結全球五大洲的 32支頂尖球隊，爭奪世界俱樂部足球的最高榮耀。全球最大運動串流平台 DAZN 將從 6月15日起，連續 29天場場直播63場比賽，讓球迷無時差直擊足球俱樂部的巔峰對決。

五大洲的豪門勁旅組成最強參賽陣容，世界上最好的球員將齊聚一堂，將在這場史詩級戰役中一決高下！從英超霸主曼城、西甲豪門皇家馬德里、再到法甲強權巴黎聖日耳曼，以及德甲王者拜仁慕尼黑和巴西勁旅帕爾梅拉斯，每支球隊都將全力以赴，捍衛俱樂部的最高榮耀！

世代對決 史詩戰爭即將開踢

宣傳影片震撼呈現冰與火的世代交鋒，效力國際邁阿密的傳奇球王梅西（Lionel Messi），對抗年僅17歲，效力旅帕爾梅拉斯的潛力新星埃斯特萬（Estêvão Willian），再到曼城當家射手哈蘭德(Erling Haaland)，在場上展現王者風範，傳奇球星與年輕世代的正面對決，勢必掀起足球界的空前震撼！

為了讓球迷更深入了解地表最強的世俱盃，DAZN特別製作一系列的紀錄片，完整呈現32支參賽球隊的備戰過程。目前已發布11集，帶領球迷深入了解西甲的馬德里競技、義甲的尤文圖斯，窺探各大豪門球隊文化、球員的訓練秘辛，掌握世俱盃最新動態。接下來的100天內，DAZN將再推出22集全新內容，並帶來獨家訪談、球星挑戰賽等精彩節目，全方位呈現世界足球最高殿堂的魅力！

FIFA俱樂部世界盃，距離開幕戰僅剩100天，這不僅是一場比賽，更是一場「地表最強」俱樂部的史詩對決，6月15日起，鎖定全球最大運動串流平台DAZN場場直播，這場世界足球最狂盛事，與全球球迷一起見證巔峰榮耀！